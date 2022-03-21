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Bulut isminin anlamı nedir, Bulut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Bulut isminin anlamı; Herhangi bir şeyden oluşan yoğun yığın olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Bulut isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Bulut isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Bulut isminin anlamı nedir, Bulut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Bulut isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Bulut ismi ne demek, Bulut ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Bulut isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Bulut İsminin anlamı nedir? TDK Bulut anlamı:

Bulut ismi Türk dil kurumunda üç farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. isim Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığın:
      "Mavi maviydi gökyüzü / Bulutlar beyaz beyazdı / Boşluğu ve üzüntüsü / İçinde ne garip bir yazdı" - Ahmet Hamdi Tanpınar

2. isim Herhangi bir şeyden oluşan yoğun yığın:
      "Ortalık sarı bir toz bulutu içinde." - Adalet Ağaoğlu

3. isim, mecaz Keder, endişe:
      "Gazi'nin şen çehresi üstünden ciddi bir düşüncenin bulutu geçer gibi oldu." - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

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Bulut İsmi Kuranda geçiyor mu?

Bulut ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Bulut isminin kökeni:

Bulut ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak 1.402 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Bulut isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Bulut isminin rengi:

Kırmızı

Bulut ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Bulut isminin Harf Analizi Nedir ?

Bulut ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B : Sezgisel, sakin

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

T : Hayalperest, tembel,

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Bulut isminin Numerolojisi Kaçtır?

Bulut ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B : 2

U : 25

L : 15

U : 25

T : 24

= 91 Bulut İsminin Numeroloji Toplamı 91’dir.

Bulut isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Bulut ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Bulut isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2   U: 3   L: 3   U: 3   T: 2 = 13

1 3 = 4 Kader sayısıdır

Bulut isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek  için elinden geleni yapar.  Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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