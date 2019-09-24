Nejat Yavaşoğulları kimdir? | Nejat Yavaşoğulları öldü mü? | Bulutsuzluk Özlemi'nin solisti öldü mü?

Vefat ettiği yönünde çıkan haberlerle sevenlerini üzen Bulutsuzluk Özlemi'nin solisti Nejat Yavaşoğulları ile ilgili gruptan açıklama yapıldı.

Bulutsuzluk Özlemi grubunun Instagram hesabından yaptığı açıklamada haberin asılsız olduğu ifade edildi.

Bulutsuzluk Özlemi'nden yapılan açıklamada “(Asılsızdır) Nejat Yavaşoğulları motosiklet kazasında hayatını kaybetmiştir diye yazılıp çizilen haberler asılsızdır. Kamuoyuna sevgi ve saygılarımızla duyururuz.” denildi.

İşte Bulutsuzluk Özlemi'nin resmi Instagram hedabından yapılan o paylaşım

NEJAT YAVAŞOĞULLARI KİMDİR?

Türk Müzik dünyasının efsane isimlerinden 1950 doğumlu usta sanatçı Nejat Yavaşoğulları, müzik kariyerinin yanı sıra Mimar’dır.

İlköğretim döneminde müzik ile ilgilenmeye başlamış, Haydarpaşa Lisesi’nde iken gitar ile tanışmıştır. Üniversite yıllarında ise bir çok müzik grubu ile çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Nejat Yavaşoğulları, İstanbul Beykoz doğumludur.

1975 senesinde Caniko isimli şarkı ile Eurovision Türkiye finalinde yarışmış ancak dereceye girememiştir.

Günümüzde müzik kariyerinin yanı sıra, ağırlıklı olarak restorasyon olmak üzere her türlü mimari proje ve uygulamaları NY Mimarlık’ta sürdürmektedir. 2017 yılında Türkiye Mimarlık Vakfı Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Müzik severler tarafından kurucusu olduğu Bulutsuzluk Özlemi rock grubunun solisti olarak tanınmaktadır. Grupta solist olarak yer almanın yanı sıra beste ve söz yazarlığınıda Nejat Yavaşoğulları üstlenmektedir. En son 2018 yılında Avlu isimli dizide Hasret isimli şarkıyı seslendirmiştir.

Sözlerimi Geri Alamam, Rüzgar, Hasret, Yine Düştük Yollara, Seni Görmem Lazım, Uçtu Uçtu, Beynim Zonkluyor, Özgürlük Emek İster, Tepedeki Çimenlik, Boyalı Kuş, Bağdat Cafe, Felluce, Yetmiyor Yetemiyor, Ankara Sokakları, Devran Dönüyor ve Zamska isimli şarkıları ile büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başarmıştır.