Bundesliga'dan genç yıldıza talip!

2. Lig'e düşen Eşkisehirspor'un genç orta saha oyuncusu Mehmet Özcan, Bundesliga ekiplerinden Freiburg'un gözüne girdi. Alman futbol temsilcisi Ali Polat Radyospor'a yaptığı açıklamalarda, "Mehmet Özcan'ı geçtiğimiz sezondan beri takip ediyorum. Eskişehir'e giderek yakından da izledim. Gelecekte isminden sıklıkla bahsettirebilecek bir orta saha oyuncusu. Önümüzdeki günlerde Mehmet Özcan'nın SC Freiburg'a transferi söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

CEMALİ SERTEL'DE ALMAN TAKIMLARIN RADARINDA

Ali Polat, Eskişehir'de forma giyen bir diğer genç oyuncu Cemali Sertel'in de Alman ekiplerinin takibinde olduğunu dile getirdi. "Top kapma özelliği ve adam eksiltme özellikleri gerçekten çok iyi. Eskişehirspor'da kumaşı gerçekten çok iyi iki futbolcu var. Cemali Sertel ve Mehmet Özcan isimleri Alman takımları tarafından takip ediliyorlar" diyen menajer, "Özellikle Mehmet Özcan'ı SC Freiburg takımı istedi. Ön libero mevkiinde fazla sayıda oyuncuları olduğu için bir sonraki seneye bırakmışlardı" sözlerini açıklamasına ekledi.

MEHMET ÖZCAN KİMDİR?

10 Ağustos 1998 Adana doğumlu olan Mehmet Özcan, başta önlibero olmak üzere merkez orta saha pozisyonunda da forma giyebiliyor. Türkiye U21 Milli Takımı formasını 1 kez terleten Mehmet Özcan, futbol eğitimini memleketinde aldı.

2016 yılında Adana'daki takımından Eskişehirspor altyapısına transfer olan Mehmet Özcan, 1 sene sonra as takıma yükselmeyi başardı. 20 yaşındaki futbolcu geçen sezon Eskişehirspor ile çıktığı 36 maçta 2 asist katkısı sağladı. 3 bin dakikadan fazla görev yapan Mehmet Özcan, ortaya koyduğu istikrarlı futbol ile alkış topladı.

1.75 boyundaki sağ ayaklı genç futbolcunun Eskişehirspor ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Mehmet Özcan'ın güncel piyasa değerinin ise 250 bin euro olduğu ifade ediliyor.