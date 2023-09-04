Bunu Yaparsanız Cildinizi 20 Yaş Gençleştiriyorsunuz! Mucize Dolu Bu Yöntem sayesinde Kadınlar…

Uzak Doğulu Kadınların yüzlerinin genç ve pürüzsüz olduğunu biliyorsunuz. Peki, bunun sırrı ne? Uzak Doğulu kadınlar nasıl bakım yapıyorlar?

Uzak Doğulular arasında en çok dikkat çekenler Koreliler. Koreli kadınlar günde 3 öğün boyunca yüzlerini pirinç ile yıkıyorlar. Pirinç suyu ile yıkayan Koreli kadınların yüzleri adeta parlar. Peki, bunun gerçek sırrı ne?

Koreli Kadınların Gençlik Sırrı Çözüldü.

Ülkemizde yapılan yüz masajı, peeling ve güneş koruyucu gibi uygulamalar sıklıkla yapılmaktadır. Cildi neme doyuran bu tür ilaç ve uygulamaların kullanımı çoğu zaman işe yarar. Peki, ülkemizdeki kadınlar ile Koreli kadınların farkı ne?

Koreli kadınların en önemli sırlarından bir tanesi de güneş koruyucu kremlerdir. Aynı zamanda termal su kullanımına da önem gösteren Koreli kadınlar özellikle çocukluk yaşlarından itibaren bunu sürekli olarak yaparlar. Bu sayede güneş lekelerinin ve diğer sorunların kolayca önüne geçerler. Bunun üzerine özellikle tenlerinin beyaz kalması ve ciltlerinin nemlenmesi de sağlanmış olur.

Koreli bayanların bir diğer sırrı ise cilt bakım ürünlerini kullanırken ovmak yerine nazik bir şekilde ciltlerine sürerler. Ciltlerini her anlamda koruyan bayanlar, böylelikle küçük yaşlardan itibaren yaptıkları bu işlemlerin faydalarını ilerleyen zamanlarda fazlası ile görürler.