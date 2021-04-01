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  3. Bunun adı vahşet: Lisenin bahçesinde ağaca asılı kedi bulundu

Bunun adı vahşet: Lisenin bahçesinde ağaca asılı kedi bulundu

Eskişehir’in Odunpazar ilçesindeki bir lisenin bahçesinde iple boynundan ağaca asılmış halde bir kedi bulundu. Yaklaşık 1 hafta önce öldürüldüğü öğrenilen kedinin o haldeki görüntüsü sosyal medyada infial yarattı. Öte yandan okul müdürünün ise sokak hayvanları ile ilgili ilginç sözleri dikkat çekti.

Bunun adı vahşet: Lisenin bahçesinde ağaca asılı kedi bulundu

Gültepe Mahallesinde bulunan Salih Zeki Anadolu Lisesinin bahçesinde bir kedinin ağaca asılı halde cansız bedeni bulundu. Korkunç görüntünün sosyal medyada kısa sürede yayılmasının ardından tepkiler gecikmedi. 

Mahalledeki vatandaşlar tarafından asıldığı yerden indirilen kedi ağaçlık alana bırakıldı. Daha sonra ise belediye çalışanı kedinin cansız bedenini çöpe attı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (Haydi) ekipleri ile Tabiat Varlıklarını Koruma İl Müdürlüğüne bağlı ekipler ihbar üzerine olay yerine gelip incelemelerde bulundu. 

7 ile 10 gün önce öldüğü tespit edilen kediye bu zararı verenleri bulmak için çalışma başlatıldı. 

Bunun adı vahşet: Lisenin bahçesinde ağaca asılı kedi bulundu

''KOYULAN MAMALARI BEN KALDIRTIYORUM''

Okul Müdürü İbrahim Çambel, mahallelinin hayvanlar için koyduğu mamalar hakkında “Koyulan mamaları ben kaldırıp, imha ettiriyorum. Vatandaş gelip yine mama koyuyor. Gelir öğrenciye saldırır diye okulda baktırmıyorum. Veliler şikayet ediyor” sözlerini kullandı. 

Bunun adı vahşet: Lisenin bahçesinde ağaca asılı kedi bulundu

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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