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Bünyamin Balcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Bünyamin Balcı hangi takımlarda oynadı?

Antalyaspor'da forma giyen Bünyamin Balcı, Türk futbolunda gelecekte adından söz ettirecek oyunculardan biri olarak görülüyor. Peki, Bünyamin Balcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Bünyamin Balcı hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde...

Bünyamin Balcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Bünyamin Balcı hangi takımlarda oynadı?

Antalyaspor'un genç oyuncusu Bünyamin Balcı, Türk futbolunda gelecek yıllarda adından söz ettirecek isimlerden birisi olarak görülüyor. Henüz 20 yaşındaki Bünyamin Balcı hakkında detaylı bilgileri haberimizde derledik. Peki, Bünyamin Balcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Bünyamin Balcı hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde...

BÜNYAMİN BALCI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

31 Mayıs 2000 yılında Samsun'da dünyaya gelen Bünyamin Balcı, 20 yaşındadır. 1.80 boyundaki Balcı, sağ bek mevkisinde görev alıyor. Genç futbolcu, sağ bek'in yanı sıra orta saha ve sağ açıkta da oynayabiliyor. 

Futbol kariyerine Antalyaspor'da başlayan Bünyamin Balcı, ilk olarak Antalyaspor'un alt yaş takımlarında forma giydi. 2019 yılında profesyonel olan genç yıldız, geçtiğimiz sezon alt yaş takımlarında gösterdiği performansla göz dolduran oyunculardan birisiydi. Akdeniz temsilcisinde gösterdiği performans ile göz dolduran 20 yaşındaki futbolcunun Antalyaspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

Türkiye Ümit Milli Takımında da forma giyen Bünyamin Balcı'nın, Süper Lig'de çok konuşulacak oyuncular arasına gireceği gözlemleniyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri, 500 Bin Euro olarak transfermarkt sitesinde yazıldı. 

Bünyamin Balcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Bünyamin Balcı hangi takımlarda oynadı?

Onur Çelik
Spor Editörü


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