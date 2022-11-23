Bünyamin Gezer kimdir? Hangi takımı tutuyor? Nerelidir? Kaç yaşındadır? İşte Bünyamin Gezer'in biyografisi

Hakemliği bıraktıktan sonra televizyon kanallarında hakem yorumculuğu yapan Bünyamin Gezer, hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyor. Peki Bünyamin Gezer kimdir? Hangi takımı tutuyor? Nerelidir? Kaç yaşındadır? İşte Bünyamin Gezer'in biyografisi

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Bünyamin Gezer kimdir? Hangi takımı tutuyor? Nerelidir? Kaç yaşındadır? İşte Bünyamin Gezer'in biyografisi

Spor yorumculuğu yapan eski hakemler arasında yer alan Bünyamin Gezer, yorumları ve tespitleriyle adından söz ettiriyor. TRT Spor kanalında yorumculuk yapan Bünyamin Gezer hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında Bünyamin Gezer kimdir? Hangi takımı tutuyor? Nerelidir? Kaç yaşındadır? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte Bünyamin Gezer'in biyografisi...

Bünyamin Gezer kimdir? Hangi takımı tutuyor? Nerelidir? Kaç yaşındadır? İşte Bünyamin Gezer'in biyografisi

BÜNYAMİN GEZER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ? BÜNYAMİN GEZER BİYOGRAFİSİ

1972 doğumlu eski hakemlerimizden Bünyamin Gezer aslen Amasyalıdır. Kahramanmaraş’ta polis memuru olarak görev yapan eski bir emniyet mensubu olan Gezer, uzun seneler amatör kümede kaleci olarak da futbol oynamıştır.

Yeşim Ela hanım ile evli olan Bünyamin Gezer’in bu evliliğinden iki oğlu vardır. Eşi de kendisi gibi polis memurluğu yapmıştır.

Bir dönem Merkez Hakem Kurulunda çalışmış, son dönemlerde ise köşe yazarlığı ve yorumcu olarak ekranlarda yer almıştır.

Bünyamin Gezer kimdir? Hangi takımı tutuyor? Nerelidir? Kaç yaşındadır? İşte Bünyamin Gezer'in biyografisi

BÜNYAMİN GEZER HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Bünyamin gezer hangi takımı tuttuğunu açıklamazken yakın çevresindeki insanlar Galatasaray'ı tuttuğu iddia edilmektedir.

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