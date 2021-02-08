Bünyamin Sürmeli kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

CNN Türk ekranlarında hava durumu hakkında bilgi veren ve milyonların tanıdığı bir isim olarak öne çıkan sevilen isim Bünyamin Sürmeli merak edilen kişiler arasında yer alıyor.

BÜNYAMİN SÜRMELİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Bünyamin Sürmeli, 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği bölümünden 2000 yılında mezun olan Sürmeli, Meteoroloji Mühendisliği bölümünde öğrenciyken, 1997'de, amatör olarak hava tahmini ile uğraşmaya, 1998 yılından itibaren de özel bir radyo kanalında canlı olarak hava durumu sunmaya başladı.

1999 yılında CNN TÜRK’te iş hayatına atıldı. 1999 yılından itibaren 1,5 yıl CNN TÜRK ekranlarına grafikler ve kendi sesiyle hava durumu bülteni hazırlayan Sürmeli, 2001 yılından itibaren programının hem editörü, hem de sunucusu olmuştur.

Üniversite ve liselerde öğrencilerle buluşup söyleşilerde bulunan Bünyamin Sürmeli; AKUT, GEA ve İstanbul Yelken Kulübü gibi gruplara meteoroloji eğitimi vermektedir.

Bunların yanı sıra Hürriyet Gazetesi'nde 6, Yatch Türkiye Dergisi'nde 1,5 yıl yazarlık yapan Sürmeli, üniversite ve liselerde söyleşilere katılıyor ve seminerler veriyor.

45 yaşındaki Bünyamin Sürmeli, 8 Şubat 2021 tarihinde ise CNN Türk'teki görevinden ayrıldı.

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