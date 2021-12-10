Ebru Yaşar, son dönemin parlayan genç yıldızları Burak Bulut ile Kurtuluş Kuş’la “ İçime Ata Ata” şarkısında düet yaptı. Sözü ve müziği Doğanay Karadeniz’e, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli’ye ait şarkıya Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde klip çekildi. “İçime Ata Ata’ şarkısı bugün tüm dijital platformlarda müzikseverler ile buluştu. İşte Burak Bulut & Ebru Yaşar & Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata sözleri | İçime Ata Ata şarkı sözü...

BURAK BULUT & EBRU YAŞAR & KURTULUŞ KUŞ - İÇİME ATA ATA SÖZLERİ | İÇİME ATA ATA ŞARKI SÖZÜ

Güzel günlerin anısına inat

Beni kalbine yazdığın gibi de sil at

Aşkı harcadım bir şişe kadarım inan

Sensiz bir an sana değil bana zarar

Bu sana son iltimasım

Daha yokluğuna yok bir itirazım

Suskunluğumun da dili var ama onu anlayacak bir yürek lazım

İçime ata ata kadehini vuruyorum masalara

Bu gece yarama meze olur anılar

Kardan zarar katar acılar

Yapışır bana yaka paça

İçime ata ata kadehini vuruyorum masalara

Bu gece yarama meze olur anılar

Kardan zarar katar acılar

Yapışır bana yaka paça

Bu sana son iltimasım

Daha yokluğuna yok bir itirazım

Suskunluğumun da dili var ama onu anlayacak bir yürek lazım

İçime ata ata kadehini vuruyorum masalara

Bu gece yarama meze olur anılar

Kardan zarar katar acılar

Yapışır bana yaka paça

İçime ata ata kadehini vuruyorum masalara

Bu gece yarama meze olur anılar

Kardan zarar katar acılar

Yapışır bana yaka paça

İçime ata ata kadehini vuruyorum masalara

Bu gece yarama meze olur anılar

Kardan zarar katar acılar

Yapışır bana yaka paça

İçime ata ata kadehini vuruyorum masalara

Bu gece yarama meze olur anılar

Kardan zarar katar acılar

Yapışır bana yaka paça