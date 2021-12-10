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  3. Burak Bulut & Ebru Yaşar & Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata sözleri | İçime Ata Ata şarkı sözü

Burak Bulut & Ebru Yaşar & Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata sözleri | İçime Ata Ata şarkı sözü

Son albümü ‘Gel de Sevme’ ile dinlenme rekorları kıran Ebru Yaşar’ın merakla beklenen Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un a eşlik ettiği İçime Ata Ata trend listesine girdi. İşte Burak Bulut & Ebru Yaşar & Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata sözleri | İçime Ata Ata şarkı sözü...

Ebru Yaşar, son dönemin parlayan genç yıldızları Burak Bulut ile Kurtuluş Kuş’la “ İçime Ata Ata” şarkısında düet yaptı. Sözü ve müziği Doğanay Karadeniz’e, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli’ye ait şarkıya Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde klip çekildi. “İçime Ata Ata’ şarkısı bugün tüm dijital platformlarda müzikseverler ile buluştu. İşte Burak Bulut & Ebru Yaşar & Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata sözleri | İçime Ata Ata şarkı sözü...

Burak Bulut & Ebru Yaşar & Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata sözleri | İçime Ata Ata şarkı sözü

BURAK BULUT & EBRU YAŞAR & KURTULUŞ KUŞ - İÇİME ATA ATA SÖZLERİ | İÇİME ATA ATA ŞARKI SÖZÜ

Güzel günlerin anısına inat
Beni kalbine yazdığın gibi de sil at
Aşkı harcadım bir şişe kadarım inan
Sensiz bir an sana değil bana zarar

Bu sana son iltimasım
Daha yokluğuna yok bir itirazım
Suskunluğumun da dili var ama onu anlayacak bir yürek lazım

İçime ata ata kadehini vuruyorum masalara
Bu gece yarama meze olur anılar
Kardan zarar katar acılar
Yapışır bana yaka paça

İçime ata ata kadehini vuruyorum masalara
Bu gece yarama meze olur anılar
Kardan zarar katar acılar
Yapışır bana yaka paça

Bu sana son iltimasım
Daha yokluğuna yok bir itirazım
Suskunluğumun da dili var ama onu anlayacak bir yürek lazım

İçime ata ata kadehini vuruyorum masalara
Bu gece yarama meze olur anılar
Kardan zarar katar acılar
Yapışır bana yaka paça

İçime ata ata kadehini vuruyorum masalara
Bu gece yarama meze olur anılar
Kardan zarar katar acılar
Yapışır bana yaka paça

İçime ata ata kadehini vuruyorum masalara
Bu gece yarama meze olur anılar
Kardan zarar katar acılar
Yapışır bana yaka paça

İçime ata ata kadehini vuruyorum masalara
Bu gece yarama meze olur anılar
Kardan zarar katar acılar
Yapışır bana yaka paça

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