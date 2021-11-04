Burak Bulut, Kurtuluş Kuş - Herkes Duydu şarkı sözleri | Herkes Duydu sözleri
Kısa sürede 2 milyona yakın izlenme alan Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un yeni şarkısı Herkes Duydu oldukça beğenildi. Burak Bulut, Kurtuluş Kuş - Herkes Duydu şarkı sözleri merak ediliyor. İşte Herkes Duydu sözleri
Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un birlikte çıkardıkları yeni şarkı Herkes Duydu dün gece Youtube'a yüklenmesinin ardından kısa süre içerisinde 2 milyona yakın izlenme aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Burak Bulut, Kurtuluş Kuş - Herkes Duydu şarkı sözleri nelerdir? İşte merak edilen Herkes Duydu şarkı sözleri...
BURAK BULUT, KURTULUŞ KUŞ - HERKES DUYDU SÖZLERİ
Teninin kokusuna mevsim değişir
Ya da gülüşüne seneler
Ne yapsam gönlümün yönü değişir
Zor geliyordu geceler
Doldu gönlümün sayfası
Tükendi şarkımın son mısrası
Vazgeçtim yarınlar olmasın
Senden sonra
Herkes duydu bir sen duymadın yanarım ona yanarım
Gözüm gördü dünyam yıkıldı unuttum anıları
Giden döndü bir sen gelmedin şu yanım hala yarım
Senin olsun dünyalar yine de yaşarım