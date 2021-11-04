Burak Bulut, Kurtuluş Kuş - Herkes Duydu şarkı sözleri | Herkes Duydu sözleri

Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un birlikte çıkardıkları yeni şarkı Herkes Duydu dün gece Youtube'a yüklenmesinin ardından kısa süre içerisinde 2 milyona yakın izlenme aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Burak Bulut, Kurtuluş Kuş - Herkes Duydu şarkı sözleri nelerdir? İşte merak edilen Herkes Duydu şarkı sözleri...

BURAK BULUT, KURTULUŞ KUŞ - HERKES DUYDU SÖZLERİ

Teninin kokusuna mevsim değişir

Ya da gülüşüne seneler

Ne yapsam gönlümün yönü değişir

Zor geliyordu geceler

Doldu gönlümün sayfası

Tükendi şarkımın son mısrası

Vazgeçtim yarınlar olmasın

Senden sonra

Herkes duydu bir sen duymadın yanarım ona yanarım

Gözüm gördü dünyam yıkıldı unuttum anıları

Giden döndü bir sen gelmedin şu yanım hala yarım

Senin olsun dünyalar yine de yaşarım