Burak Deniz ile Dilan Çiçek Deniz'den 'Yarım Kalan Aşklar' için ilk pozlar

Blu TV’de yayımlanacak olan 'Yarım Kalan Aşklar’ dizisinin başrol oyuncuları Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz dizinin tanıtım kareleri için bir araya geldi. İkilinin çekim sırasındaki uyumu dikkatleri çekti.

Yarım Kalan Aşklar dizisi geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybedip sürpriz bir bedende dünyaya geri dönen Ozan’ın hikayesini anlatıyor.

Dizide Cem Davran, Ezel Akay, Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal gibi önemli isimlerin yer alırken; dizide yeni bir hayatta, yeni bir bedende, yarıda kalmış bir aşkın zorlu sınavı da anlatılıyor.

Sabırsızlıkla beklenen dizinin yönetmen koltuğunda Suskunlar, Karışık Pizza, İkimizin Yerine gibi yapımları yöneten Umur Turagay yer alırken, senaristliğini Ethem Özışık (Poyraz Karayel, Söz), Hakan Bonomo (Adı Mutluluk, Söz) ve Ercan Uğur (Söz) yer alıyor.