Didem Soydan'la yaşadığı aşkla son günlerde gündemde olan oyuncu Burak Deniz, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan babasıyla ilgili haberle şok yaşadı. Oyuncunun babası Teoman Deniz yaşamını yitirdi. Bu haber oyuncuyu derinden üzerken sevgilisi Didem Soydan'ın zorlu süreçte destek olduğu ifade edildi. Peki Burak Deniz'in babası kimdir? Teoman Deniz kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? İşte detaylar...

BURAK DENİZİN BABASI KİMDİR? TEOMAN DENİZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ?

Burak Deniz'in babası Teoman Deniz, geçtiğimiz cuma günü yoğun bakıma kaldırılarak tedavi altına alındı. Teoman Deniz'in geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Teoman Deniz'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu bilinmiyor.

BURAK DENİZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

17 Şubat 1991 Kocaeli, İzmit doğumludur.

Oyunculuk kariyerine henüz 17 yaşındayken İzmit’te katıldığı bir oyunculuk atölyesi derslerinde cast directoru ve yetenek avcısı Gökçe Doruk Erten tarafından keşfedilmesiyle başlamıştır.

İlk dizisi “Kolej Günlüğü” 2011 yılında yönetmen Feride Kaytan, hemen sonrasında “Sultan” 2012 yılında yönetmenleri Şengül Halat Atak / Azime Kanal. 2013 – 2014 yıllarında Kaçak dizisi yönetmenleri Volkan Kocatürk / Serkan Birinci , 2015 yılında “Medcezir” Yönetmen Ali Bilgin, “Tatlı Küçük Yalancılar” Yönetmen Cem Karcı, “Gecenin Kraliçesi” Yönetmen Durul Taylan / Yağmur Taylan, 2016 – 2017 yıllarında “Aşk Laftan Anlamaz” Bahadır İnce / Müge Uğurlar ile çalışma şansını elde etmiştir… Şu anda Barış karakterini canlandırdığı “Bizim Hikaye” dizisinde yönetmen Serdar Gözelekli ve supervizor Merve Girgin ile çalışmıştır.

2017 yılında Altın kelebek ödüllerinde hem En İyi Erkek Oyuncu hem de En İyi Komedi & Romantik Dizi Erkek Oyuncu dallarında adaydır.

BURAK DENİZ'İN OYNADIĞI DİZİLER

Bizim Hikaye / Barış / 2017

Aşk Laftan Anlamaz / Murat / 2016-2017

Gecenin Kraliçesi / Mert / 2015

Tatlı Küçük Yalancılar / Toprak / 2015

Medcezir / Aras / 2014

Kaçak / Burak / 2013

Sultan / Tarık / 2012

Kolej Günlüğü / Onur / 2011

BURAK DENİZ'İN OYNADIĞI FİLMLER

Arada / 2017