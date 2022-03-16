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  3. Burak Elmas, Barcelona Başkanı Laporta'dan söz aldı! Gizli anlaşma yapıldı!

Burak Elmas, Barcelona Başkanı Laporta'dan söz aldı! Gizli anlaşma yapıldı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile eşleşen Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, maç nedeniyle bir araya geldiği Laporta'yla transfer görüşmesi gerçekleştirerek söz aldı.

Burak Elmas, Barcelona Başkanı Laporta'dan söz aldı! Gizli anlaşma yapıldı!

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup bir şekilde liderlikle tamamlayan Galatasaray, son 16 turunda İspanyol devi Barcelona ile eşleşmişti. İlk maçın 0-0 sona erdiği maçta başkanlar arasında da transfer görüşmeleri yaşandı. 

Inaki Pena için masaya oturan Elmas, transfer konusunda Laporta'dan söz aldı.

İLK DURAK GALATASARAY OLACAK

Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen ve birçok özel haber üreten Sport Gazetesi, iki başkanın bir araya gelerek Inaki Pena transferini konuştuklarını öne sürdü. Görüşme esnasında iki takım arasındaki transfer ilişkilerini ele alan ikili sözlü anlaşmaya vardı. Buna göre Barcelona'nın tecrübe kazanması için kiraya göndereceği oyuncuların ilk adreslerinden birinin Galatasaray'ın olacağı ifade edildi.

Burak Elmas, Barcelona Başkanı Laporta'dan söz aldı! Gizli anlaşma yapıldı!

DAHA İYİ TANIMA FIRSATI BULDULAR

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Camp Nou'daki maç öncesinde Laporta ile bir araya geldiği yemek sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuş ve yemekte konuşulan konularla ilgili olarak “Galatasaray’ın tarihini biraz onlara anlattık. Onların mottosu, ‘Bir kulüpten fazlası’, Galatasaray’ın da bir kulüpten fazlası olduğunu ve bir kültür yuvası olduğunu anlattık. Daha iyi tanıma fırsatı buldular” şeklinde konuştu.

Burak Elmas, Barcelona Başkanı Laporta'dan söz aldı! Gizli anlaşma yapıldı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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