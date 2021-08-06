Fenerbahçe'den Bursaspor Kulübü’nde forma giyen Burak Kapacak ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamanın ardından çıkan haberler sonrası Burak Kapacak kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? | Mevkisi ne? | Burak Kapacak Fenerbahçe'ye mi transfer oldu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

BURAK KAPACAK KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Burak Kapacak, 8 Aralık 1999 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğdu. 2012 yılında Tuna Gençlikspor'da futbol hayatına başlayan Burak, Altınsaban'da forma giydikten sonra Bursaspor altyapısına katıldı.

BURAK KAPACAK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Altyaş gruplarında öne çıkan genç oyuncu, 2018 yılında Yeşil Beyazlı ekip ile 3 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı. İlk imzasından beri Bursaspor'un en önemli oyuncuları arasında yer alan 21 yaşındaki oyuncu, tam bir joker.

BURAK KAPACAK MEVKİSİ NE?

Asıl mevkisi sağ kanat olan Burak, sağ bek ve sol kanat olarak da forma giyebiliyor.

1.80 boyundaki genç oyuncu, sağ ayağını kullanıyor. U17'de 3, U19'da 5, U21'de ise 2 maça çıkan genç yetenek, henüz A Milli Takım formasını terletmedi.

Burak Kapacak geçen sezon Bursaspor formasıyla 31 maçta 7 gol, 7 asistlik performans göstermişti.

BURAK KAPACAK FENERBAHÇE'YE Mİ TRANSFER OLDU?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçemiz, Bursaspor Kulübü’nde forma giyen Burak Kapacak ve Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."