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Burak Kapacak'ın menajeri konuştu! Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Burak Kapacak ile anlaştığı iddiaları ortaya çıkmıştı. İddialara yanıt veren oyuncunun menajeri, henüz resmi bir teklif gelmediğini vurguladı.

Burak Kapacak'ın menajeri konuştu! Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. The Land Of Legends Cup turnuvasında finale yükselen sarı-lacivertliler, Sivasspor ile 5 Eylül'de final maçını oynayacak. Aynı zamanda yeni sezon öncesinin son hazırlık maçı olacak olan bu mücadeleden galip ayrılmak isteyen Fenerbahçe, transferde de ara vermek istemiyor.

Süper Lig'de şu ana kadar en çok oyuncuyu kadrosuna katan takım olan sarı-lacivertliler, genç oyuncularla da görüşme sağlıyor. Bursaspor'da forma giyen Burak Kapacak'ın Fenerbahçe ile anlaştığı iddiaları kamuoyunda dolaşırken, genç oyuncunun menajeri açıklamalarda bulundu. 

Burak Kapacak'ın menajeri konuştu! Fenerbahçe ile anlaştı mı?

"RESMİ TEKLİF, TARAFIMIZA ULAŞMADI"

Bursaspor'un genç kanat oyuncusu Burak Kapacak'ın menajeri Necdet Ergezen, transfer iddialarını yanıtladı. Ergezen, Fenerbahçe'nin oyuncuyla ilgilendiğini doğrularken resmi bir teklifin ulaşmadığını da söyledi. 

TRT Spor'a konuşan Ergezen'in açıklamaları şöyle: 

"Evet, Fenerbahçe'nin bir ilgisi var doğru ama resmi bir teklif tarafımıza ulaşmadı. Bursaspor'a veya oyuncum Burak Kapacak'a gelen bir teklif olmadı. Herhangi bir kulüple anlaşma veya görüşmem olmadı."

Geçen sezon Bursaspor formasıyla 24 maça çıkan genç futbolcu yaptığı 8 asistle dikkatleri üzerine çekti.

Onur Çelik
Spor Editörü


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