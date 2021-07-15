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  3. Burak Özçivit ile aralarında husumet olduğu söyleniyordu! Kadir Doğulu, o iddialara son noktayı koydu!

Burak Özçivit ile aralarında husumet olduğu söyleniyordu! Kadir Doğulu, o iddialara son noktayı koydu!

Katıldığı ödül töreninde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kadir Doğulu meslektaşı Burak Özçivit’le yıllardır aralarının kötü olduğu iddialarına açıklık getirdi.

Burak Özçivit ile aralarında husumet olduğu söyleniyordu! Kadir Doğulu, o iddialara son noktayı koydu!

Kanal D ekranında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisinde Şef Fırat Karasu karakterine hayat veren Kadir Doğulu, katıldığı ödül töreninde muhabirlerin sorularına yanıtlarken yıllardır Burak Özçivit'le arasında husumet olduğu söylentileri hakkında konuştu.

"BURAK'I SEVERİM, ESKİ PARTNERİM"

Kadir Doğulu, aralarında gerginlik yaşandığı ve husumet olduğu iddia edilen Burak Özçivit hakkında, "Burak'ı severim, eski partnerim. Aramızda husumet çıkarmaya çalıştınız ama beceremediniz. Ailesi de, kendisi de, yaptığı iş de çok değerli" sözleriyle yalanladı.

Burak Özçivit ile aralarında husumet olduğu söyleniyordu! Kadir Doğulu, o iddialara son noktayı koydu!

NE OLMUŞTU?

Bir dönem Kara Sevda dizisinde Neslihan Atagül ile başrolü paylaşan Burak Özçivit'in, "Neslihan’ın sevgilisi Kadir Doğulu benim arkadaşım. Bizde yanlış olmaz” şeklinde konuşmasının ardından  Kadir Doğulu da Özçivit hakkında "Her kadının kendisine aşık olma potansiyelinde olduğunu düşündüğünü" çıkarmıştı.

Burak Özçivit ile aralarında husumet olduğu söyleniyordu! Kadir Doğulu, o iddialara son noktayı koydu!

Her ne kadar basın mensuplarını sorumlu tutsa da Kadir Doğulu'nun attığı bu tweetin başka birine söylenmiş olabileceği ihtimalinin olmadığı düşünülüyor.

Burak Özçivit ile aralarında husumet olduğu söyleniyordu! Kadir Doğulu, o iddialara son noktayı koydu!

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