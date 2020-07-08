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  3. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti Bodrum tatilinde

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti Bodrum tatilinde

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti oğlu Karan ile birlikte Bodrum'da sezonu açtı. Geçtiğimiz gün Bodrum'daki evlerinde havuz başında oğullarıyla keyifli anlar yaşadı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti Bodrum tatilinde

Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, oğulları Karan ile Bodrum tatilinde objektiflere takıldı. Özçivit çifti havuz başında oğlu Karan ile keyifli anlar yaşadı.

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit tatile iki lüks arabayla gelmesi dikkat çekti.Çift geçtiğimiz yıl Bodrum, Gümüşlük’te satın aldıkları 6 milyon TL değerindeki lüks villalarında Evcen’in annesi ve kız kardeşini de ağırladı.

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İkilinin yazlık evlerinde 2 yardımcı, bir bahçıvan, bir çocuk bakıcısı ve şoför olmak üzere toplam 5 personelin çalıştığı öğrenildi.

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Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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