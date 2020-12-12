Bu sezon Süper Lig'de yeni MHK ile yeni hakemler görmeye de devam ediyoruz. Serdar Tatlı başkanlığında yürütülen Merkez Hakem Kurulu, ligde bir çok genç hakeme şans vermeye devam ediyor. Bu sezon ilk kez dört büyüklerden birinin maçını yönetecek olan Burak Şeker, Kayserispor - Trabzonspor maçına atandı. Bunun üzerine futbolseverlerin merak ettiği ve araştırdığı isimlerden birisi haline gelen Burak Şeker hakkında bilinenleri haberimizde derledik. Peki, Burak Şeker kimdir, kaç yaşında ve nereli? Burak Şeker hangi takımlı, mesleği ne? İşte detaylar...

BURAK ŞEKER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? MESLEĞİ NE?

Süper Lig'de henüz fazla tecrübesi bulunmayan Burak Şeker, Antalya bölgesi hakemlerinden. 33 yaşındaki Burak Şeker'in hakemlik dışındaki mesleği bankacılık ve finanstır. Şeker, uzun süre boyunca 1. Lig ve 2. Lig'de maç yönetti. Geçen sezon TFF 1. Ligde 15, Türkiye Kupası'nda 4 ve 3. Lig play-off'larında 1 maç yönetti. Burak Şeker'in babası Adnan Şeker, bir dönem Merkez Hakem Kurulu üyeliği yapmıştır.

İlk olarak 2019 Ağustos'unda Süper Lig'de AVAR hakemliği yaparak klasman atlama şansı yakalayan Şeker, geçen sezon birçok Süper Lig maçında daha görev aldı. VAR, AVAR ve 4. hakem olarak görev yaptığı maçlarda gözlemcilerinden geçer not alan Burak Şeker, bu yıl ilk defa Süper Lig'de orta hakem olarak MKE Ankaragücü-BB Erzurumspor maçını yönetti. Burak Şeker'in hangi takımlı olduğuna dair ise bir bilgi bulunmuyor.