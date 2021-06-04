Burak Sergen taburcu oldu! Soluğu nikah masasında aldı!

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de rol alan Burak Sergen, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmış ve 46 gün hastanede tedavi görmüştü. Burak Sergen'in bu süreçteki en büyük destekçisi ise nişanlısı Nihan Ünsan olmuştu.

"BİRLİKTE SONUNA KADAR GİDECEĞİM İNSAN"

Sağlığına kavuşan oyuncu, dün nişanlısıyla aile arasında gerçekleşen tören ile nikah masasına oturdu. Sergen'in evinde gerçekleşen nikah töreninde çiftin şahitliğini, Erkan Şahin ve Buket Kayapınar Özsırlı yaptı. Çok mutlu olduğunu dile getiren Burak Sergen, "Birlikte sonuna kadar gideceğim insanı buldum. Bu hastalığı atlattığım an Nihan'ın hemen soyadımı taşıması için gereken protokolü gerçekleştirdik" dedi.