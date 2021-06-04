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Burak Sergen taburcu oldu! Soluğu nikah masasında aldı!

Burak Sergen koronavirüs sebebiyle 11 Nisan’da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ardından 22 Nisan tarihinde entübe edilmişti. Sergen'in 46 gün süren tedavisi bitti. Eski sağlığına kavuşan oyuncu taburcu olur olmaz nişanlısı Nihan Ünsal ile nikah masasında bir ömre 'evet' dedi.

Burak Sergen taburcu oldu! Soluğu nikah masasında aldı!

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de rol alan Burak Sergen, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmış ve 46 gün hastanede tedavi görmüştü. Burak Sergen'in bu süreçteki en büyük destekçisi ise nişanlısı Nihan Ünsan olmuştu.

Burak Sergen taburcu oldu! Soluğu nikah masasında aldı!

"BİRLİKTE SONUNA KADAR GİDECEĞİM İNSAN"

Sağlığına kavuşan oyuncu, dün nişanlısıyla aile arasında gerçekleşen tören ile nikah masasına oturdu. Sergen'in evinde gerçekleşen nikah töreninde çiftin şahitliğini, Erkan Şahin ve Buket Kayapınar Özsırlı yaptı. Çok mutlu olduğunu dile getiren Burak Sergen, "Birlikte sonuna kadar gideceğim insanı buldum. Bu hastalığı atlattığım an Nihan'ın hemen soyadımı taşıması için gereken protokolü gerçekleştirdik" dedi.

Burak Sergen taburcu oldu! Soluğu nikah masasında aldı!

 

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