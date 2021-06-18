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Burak Sergen'den velayet davası sonrası ilk açıklama "Türkiye'de hep böyle olur"

Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de rol alan ve koronavirüse yakalanmasıyla 45 gün yoğun bakımda kalan Burak Sergen zor günler geçirmeye devam ediyor. Sergen ilk eşinden olan oğlu Cansın'ın velayet davasını kaybetmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Burak Sergen'den velayet davası sonrası ilk açıklama "Türkiye'de hep böyle olur"

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Sadakatsiz'de Haluk karakterine hayat veren başarılı oyuncu Burak Serge,  koronavirüse yakalanmasının ardından zor bir döneme girdi. Ünlü oyuncu yoğun bakıma alınarak entübe edildi ve hastalığı çok ağır geçirdi. Ancak Burak Sergen, hastalığı yenmeyi başararak sevenlerini mutlu etti. 

Burak Sergenden velayet davası sonrası ilk açıklama Türkiyede hep böyle olur

ORTAK VELAYET ANNEYE VERİLDİ

Sergen hastaneden taburcu olmasının ardından 3 Haziran'da nişanlısı Nihan Ünsal aile arasında gerçekleşen tören ile nikah masasına oturdu. Burak Sergen  eski eşi Işıl Sergen'in, oğlu Cansın için açtığı velayet davasını kaybetmesinin ardından yeniden magazin gündemine geldi. Mahkeme, daha önce ortak olan velayetin anneye verilmesine karar verdi. Oğlunun velayetini kaybeden Sergen bir açıklama yaparak hassasiyet rica etti.

Burak Sergenden velayet davası sonrası ilk açıklama Türkiyede hep böyle olur

"OLMASI GEREKEN BUDUR"

Sergen velayet davasını kaybetmesiyle ilgili olarak, "Ne kadar özel hayatım ile konuşulmaktan kaçınsam da maalesef bu tür şeylerde kaçamıyoruz... Kötü yorumlar, kötü başlık atılmış yanlış haberler... Yeterince zor bir dönemden geçmekteyiz biraz anlayış rica ediyorum.... Bugün gereksiz gündem olan " Velayet" konusu hakkında bilgilendirme yapmak istedim. Aslında yüzde 50 bende yüzde 50 annesinde olan velayetin tamamını almak için dava açıldı ve mahkeme anneye verilmesine karar kıldı. Bu zaten çok beklenen bir haberdi. Yani ortada gündem yaratacak bir şey yok. Anne babası değişmedi oğlumuzun. Sadece mahkeme kararı budur. Ve Türkiye'de baktığınızda velayetler hep annede olur, olması gereken de budur..." ifadelerinde bulundu.

Burak Sergenden velayet davası sonrası ilk açıklama Türkiyede hep böyle olur

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