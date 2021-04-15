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Burak Sergenin oğlu Cansın Sergen'den kötü haber!

Burak Sergen'in nişanlısı Nisan Ünsal'ın sözlerine göre, Sergen'e akciğer tomografisi ile koronavirüs tanısı kondu. Aileden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen'de koronavirüse yakalandı!

Burak Sergenin oğlu Cansın Sergen'den kötü haber!

Sadakatsiz dizisinde "Haluk" karakterine hayat veren 60 yaşındaki ünlü oyuncu Burak Sergen fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Burak Sergen'in tedavisi devam ederken aileden bir kötü haber daha geldi. Sergen'in oğlu Cansın Sergen'in de Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. 11 yaşındaki Cansın Sergen'in koronavirüsü hafif geçirdiği öğrenildi. 

"GÜÇLÜ DURMAK ZORUNDAYIM"

Burak Sergen ile 2018'de boşanan Işıl Sergen, "Çocuğumun için güçlü durmak zorundayım. Üç gündür ateş topuna döndü hayatımız. Bir anda olabiliyormuş bunlar. Oğlum Cansın'la ayrı evde yaşıyoruz. Cansın Covid-19'u hafif atlatıyor. Ben semptom göstermiyorum çok şükür. Umarım oğlum babasına kavuşur" dedi.

Burak Sergenin oğlu Cansın Sergen den kötü haber

NİŞANLISI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Burak Sergen'in sağlık surumu hakkında nişanlısı Nihan Ünsal açıklama yapmıştı. Söz konusu açıklamada Ünsal, Sağlık durumunda bir değişiklik yok. Koronavirüs testleri hep negatif çıktı ama son olarak  akciğer tomografisi ile koronavirüs tanısı kondu. Bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

{TITLE_STRIP}Nihan Ünsal, Burak Sergen'in sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi

{TITLE_STRIP}Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında, nereli?

Burak Sergenin oğlu Cansın Sergen den kötü haber

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