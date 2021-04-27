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  3. Burak Sergen'in sevgilisi Nihan Ünsal'dan duygusal paylaşım

Burak Sergen'in sevgilisi Nihan Ünsal'dan duygusal paylaşım

Koornavirüse yakalanan ünlü oyuncu Burak Sergen durumu ağırlaşınca entübe edilmişti. Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal Instagram hesabından yaşanan olaylarla ilgili duygu yüklü paylaşım yaptı.

Burak Sergen'in sevgilisi Nihan Ünsal'dan duygusal paylaşım

Sağlık sorunlarıyla boğuşan ünlü oyuncu Burak Sergen geçtiğimiz gün entübe edildi. 60 yaşındaki Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal Instagram hesabından paylaşım yaparak, "Başka bir hayat yaşıyorum, başkasına ait olan. Hayatımı geri istiyorum" yazdı.

"DEVAM EDEN HAYATIMI GERİ İSTİYORUM"

Kanal D ekranlarında yayınlanan sevile dizi Sadakatsiz'de başrol olan Burak Sergen, evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalandığı tespit edilen Sergen önce yoğun bakıma alınmış ardından da entübe edilmişti.

Usta oyuncu Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal zor günler geçirdiğini paylaştığı bir gönderi ile Instagram'dan ifade etti. Ünsal gönderisinde,  "Başka bir hayat yaşıyorum şu an sanki, başkasın ait olan. Ya da paralel evrendeki ben'in hayatını. Ben zaten normalinde devam eden hayatımı geri istiyorum" ifadelerini kullandı. 

Burak Sergen in sevgilisi Nihan Ünsal dan duygusal paylaşım

 

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