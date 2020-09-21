Burak Yılmaz, 40 dakikada 5 kez ofsayta kaldı!

Türk futbolunda önemli işlere imza atmış olan Burak Yılmaz, son olarak Beşiktaş'ta forma giymişti. 35 yaşındaki Milli oyuncu, transfer döneminde siyah-beyazlılardan ayrılarak Ligue 1'de Lille'in yolunu tutmuştu. Fransa'da sezon başladığından beri kadroda kendisine yer bulmayı başaran golcü oyuncu, henüz gol katkısı yapamadı. Burak Yılmaz, bu hafta Fransa'da spor basınının gündemine oturdu. Ancak gündem olan golleri değil, 40 dakikada 5 kez ofsayta kalmasıydı.

Ligue 1'de üçüncü hafta maçlarında Marsilya deplasmanına konuk olan Lille, maça Burak Yılmazla başladı. Dördüncü maçına çıkan Yılmaz, karşılaşmanın ilk yarısı boyunca yalnızca 40 dakikada 5 kez ofsayta kalarak Fransız taraftarları çileden çıkardı.

"BENCE BURAK YILMAZ, TÜRKÇE'DE OFSAYT DEMEK"

Bir taraftar, ilk 40 dakikada 5 kez ofsayta yakalanan ve takımda maç boyunca ofsayta düşen tek futbolcu olan Burak için, "Bence Burak Yılmaz, Türkçe'de ofsayt demek." yorumunda bulundu.

Süper Lig kariyeri boyunca da ofsayt sorununu çözemeyen 35 yaşındaki oyuncu, 1-1 sona eren karşılaşmada 78 dakika sahada kaldı.