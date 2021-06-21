Burak Yılmaz milyonlarını gayrimenkule yatıracak! Bodrum'da ev sahibi oluyor!

35 yaşındaki milli futbolcu Burak Yılmaz, son olarak Bodrum, Demirbükü’nde bulunan Gönülbükü Konakları’ndan ev baktı.

20 MİLYON LİRALIK VİLLA

20 milyon lira değerindeki villayı çok beğenen Yılmaz'ın ev sahibiyle anlaştığı ve yakında işlemleri başlatacağı konuşuluyor.

3. ÇOCUK GELİYOR

Sürekli ayrılıp barıştığı eski eşi İstem Atilla ile yeniden barışan Yılmaz, üçüncü kez baba olmak için gün sayıyor. Öte yandan ünlü futbolcunun Derin ve Nazlı adında iki kızı var.