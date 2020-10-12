Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş'e olay tepki: Napıyosun hocam, maç bitti ya!

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya deplasmanına çıkan Milliler, karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Uluslar Ligi'nde 3. hafta maçları oynanırken henüz galibiyeti bulunmayan A Milli Futbol Takımımız, Çarşamba günü Sırbistan'ı ağırlayacak. Rusya ile oynanan maçta, ilk yarıda iyi bir görüntü sergileyemeyen Milliler, yarıyı 1-0 geride kapatmıştı. İkinci yarıda toparlanarak maça ortak olan ve Kenan Karaman ile golü de bulan Türkiye, Rusya kalesine gerçekleştirdiği art arda ataklardan sonuç alamayarak maçı 1-1 tamamladı.

"NAPIYOSUN HOCAM!"

Mücadelenin 90+3. dakikasında; teknik direktör Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nu oyundan alırken, yerlerine Yusuf Yazıcı ile Enes Ünal oyuna dahil oldu.

Burak Yılmaz'ın oyundan alınırken Şenol Güneş'e verdiği tepki ise olay oldu. Televizyon ekranlarına yansıyan ve net şekilde duyulan görüntülerde Burak Yılmaz, Şenol Güneş'e "Napıyosun hocam, maç bitti ya! diyerek tepki gösterdi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan ve yaptığı değişiklik tercihi ile ilgili konuşan Şenol Güneş, "O kadar oyuncu değişikliğine rağmen 2 dakika uzatma verildi. Ben 5 dakika bekliyordum. Değişikliklerin de bir anlamı kalmadı." dedi.