Burası İstanbul! Beyaza büründü
İstanbul Çatalca'da yoğun kar yağışı devam ediyor. Belli başlı yerler beyaza bürünürken özellik merkezde kar yağışının yerini karla karışık yağmur almış oldu.
İstanbullular için kar yılın son karları kendini göstermeye devam ediyor.
Çatalca'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.
Binkılıç Mahallesi'nde beyaz örtü yerleri kapladı. Çatalca merkezde ise karla karışık yağmur yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı.
Etiketler : kar, son dakika, istanbul
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