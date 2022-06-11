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  3. Burası Venedik değil Türkiye! Caddeler göle dönüştü!

Burası Venedik değil Türkiye! Caddeler göle dönüştü!

Aydın'da yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar yağışın etkisiyle adeta göle döndü.

Burası Venedik değil Türkiye! Caddeler göle dönüştü!

Tüm ülkede yağışlar etkisini fazlasıyla göstermeye devam ediyor. Aydın'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bardaktan boşalırcasına gerçekleşen yağışta cadde ve sokaklar dereye döndü. Şehir merkezinde pek çok yerde sel baskınları yaşanırken yağışın tüm hızıyla devam ettiği Aydın'da ekipler, çalışma başlattı.

Burası Venedik değil Türkiye! Caddeler göle dönüştü!

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Öğle saatlerinde aniden başlayan yağışla birlikte özellikle Atatürk Bulvarı ve çeşitli bölgelerde su baskınları yaşandı.

Burası Venedik değil Türkiye! Caddeler göle dönüştü!

Bir çok cadde ve sokak adeta dereye dönerken şehrin yukarısından aşağıya akan sular nedeniyle bazı ev ve işyerlerinde su baskınları oluştu.

Burası Venedik değil Türkiye! Caddeler göle dönüştü!

Sel baskınları nedeniyle bölgede tüm ekipler tedbirli halde bulunurken, Aydın ve çevresinde yağışların pazartesi gününe kadar aralıklarla devam edeceği açıklandı.

Burası Venedik değil Türkiye! Caddeler göle dönüştü!

Burası Venedik değil Türkiye! Caddeler göle dönüştü!

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