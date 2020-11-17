Burç özellikleri neye göre belirlenir? Burçlar nasıl belirlenir?

Gök cisimlerinin insan hayatı üzerindeki etkisi tüm toplumlar tarafından ilgi çekmiştir. Kişinin dünyaya geldiği andan itibaren nefes aldığı zamandan başlayarak insan geleceğini etkilediği ve bu etkide güneş ve diğer gezegenlerin önemli rolü olduğu kanısına varılmıştır. Burç, insanın doğduğu anda güneşin hangi yönde olduğunu gösteren göksel bir alanın sembol olarak göstergesidir. Astrolojide yer aldığı söylenen gökkürede bulunan 12 takımyıldızdan her birine burç denir.

Dünyadan bakılıp incelendiğinde güneşin dünya etrafında dönüyormuş gibi gözlemlenmesiyle oluşan eksende 12 yıldız bulunmaktadır. İnsanlar bu inceleme sonucunda elde ettikleri verilerle 12 yıldızın her birine burç adı vermektedir. Burçlar araştırmalar sonucunda bireylerin kişiliklerinde etki gösterdiği sonucuna varılmıştır. Bu alanla ilgilenen gerekli araştırmalar yapan kişiler astrolog denir. Burçlar 360°C’lik daire üzerinde 30’ar derecelik 12 bölümden oluşur.

Burçlar Nasıl Belirlenir?

Yıldızların ve gezegenlerin insan üzerindeki etkiyi inceleyen sanata astroloji denir. Burçlar Babil toplumunda bulunarak sırasıyla Yunanistan, Mısır Hindistan’ı takip ederek tüm Asya ve Avrupa topluluklarına yayılmıştır.

​​​​​​ Astroloji çalışmaları eski çağlardan beri büyük ilgiyle karşılanmış önemli olaylarda başrol üstlenmiş insanların hayatlarını şekillendirme de önemli etki yaratmıştır. Günümüzde bilim olarak kabul edilmemektedir. Güneşin 12 eşit parçaya bölünerek oluşan hareketlerini gösteren çizelgeye Zodyak adı verilir. Kişinin burcu doğumu esnasında güneşin bulunduğu bölgeye göre belirlenir. Sonuç olarak burçların belirlenmesinde güneşin dünya tarafından gözlemlenen hareketleri esas alınmıştır. Burçlar 0 derecede koç burcu ile başlar.

Burçların Özellikleri

Burçlar sırasıyla Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık olarak yer alır. 12 burç üçerli gruplara ayrılmıştır.

Ateş: Aslan, Koç, Yay

Aslan, Koç, Yay Toprak: Boğa, Başak, Oğlak

Boğa, Başak, Oğlak Hava: İkizler, Terazi, Kova

İkizler, Terazi, Kova Su: Yengeç, Akrep, Balık

Bu dört grup elementlerin burçlar üzerinde yarattıkları etkiye göre belirlenmiştir.

Burçların Öne Çıkan Özellikleri

Koç Burcu: Enerjik, zeki, güvenilir ve hırslıdırlar.

Boğa Burcu: İnatçı, sabırlı, korumacı ve tutkulu olmaları öne çıkar.

İkizler Burcu: Esnek ve uyumlu oldukları gibi ruh hallerinin bulundukları ortama göre değişmeleri en belirgin özellikleridir.

Yengeç Burcu: Özgür ruhlu olmaları, kendilerini güvende hissetmeleri ve duygusal olmaları belirgin özellikleridir.

Aslan Burcu: Pozitif düşünmeye önem verdikleri yönleriyle her olayda güçlü olmaları bulundukları ortamlara eğlence kaymalarıyla öne çıkarlar.

Başak Burcu: Titiz yönleri, duygusal ve arkadaşçıl yönleri, çözüm odaklı olmaları, Düzeni ve planı sevmeleri başak burcunun özellikleridir.

Terazi Burcu: Çok hassas ve duygusal özelliğe sahip olmaları, dediğini yapmada kararlı olmaları, diplomatik düşünceleri kişiliklerini etkilemektedir.

Akrep Burcu: Sezgi yönlerinin çok kuvvetli olması, İnsan beynini iyi analiz etmeleri, Hırslı olmaları ön plandadır.

Yay Burcu: Prensiplerinden asla ödün vermemeleri, aşırı titiz yönlü olmaları, Değişimi çok sevmeleri yaşamlarında etkilidir. İletişim yönlerinin çok kuvvetli olması belirgin özelliklerindendir.

Oğlak Burcu: Aşırı disiplinli olmaları, ciddiliği sevmeleri, Çalışkan olmaları, hedef odaklı olmaları, öz eleştiriye önem vermeleri en önemli özelliklerindendir.

Kova Burcu: Aşırı sosyal olmaları, eğlenmeyi çok sevmeleri, yaratıcı yönlerinin kuvvetli olmaları gözlemlenmiştir.

Balık Burcu: Utangaç olmaları, romantik, kibar, saygılı olmaları, duygusal yönlerinin kuvvetli olması en belirgin özellikleridir.