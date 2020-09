Dünyadan 359 milyon ışık yılı uzakta bulunan bir galaksi keşfeden Astrofizikçi Burçin Mutlu Pakdil'in heykeli, dünyada yaptığı çalışmalarla takdir edilen 10 önemli bilim kadının arasında yer aldı. Pakdil'in heykeli Teksas'daki Dallas North Park Center'da sergilenmeye başladı. Bu kapsamda Burçin Mutlu Pakdil merak edilen kişiler arasında yer aldı. Peki Burçin Mutlu Pakdil kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

BURÇİN MUTLU PAKDİL KİMDİR?

Dr. Burçin Mutlu-Pakdil, 2009 yılında Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü'nden mezun oldu. Texas Tech Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra Minnesota Üniversitesi'nden Astrofizik üzerine doktorasını aldı. Galaksilerin yapılarını inceleyerek evrenin şimdiki haline nasıl geldiğini anlamaya çalışmaktadır. 2017'de yaptığı çalışmayla ilk defa çift halka yapılı bir eliptik galaksinin tanımını yapmıştır. Bu çalışması dünya basınında büyük yer almıştır. Üç sene, Arizona Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Çalışmalarıyla birçok prestijli ödül aldı. 2018’de Dünyanın en başarılı on genci arasına girdi. 2018’de TED Fellow, 2020’de TED Senior Fellow oldu. TED konuşması iki milyonun üzerinde izlendi. Şimdi, Chicago Üniversitesi'nde NSF ve KICP Fellow olarak aykırı galaksiler üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

BURÇİN MUTLU PAKDİL NE YAPTI?

Dr. Burçin Mutlu Pakdil, sonuçları 2017 yılında Monthly Notices of the Royal Astronomical Society’de yayınlanan çalışmasında, literatürde ilk defa, eliptik bir galaksinin iki halka yapısına sahip olduğunu kanıtladı. PGC 1000714 olarak daha önce kataloglanan galaksinin fotometrik bir çalışmasını yaparak, bu galaksinin literatürde daha önce tanımlanmamış bir özelliği olan Hoag tipi bir galaksi olduğunu keşfetti. Hoag Cismi’ne olan yakın benzerliğinin yanında, merkezinde oldukça simetrik ikinci bir halka yapısı olduğunu keşfetti. Şu an için bu ikinci yapının nasıl oluşabileceğini açıklayabilecek hiçbir teori yok. Bu çalışmayı önemli ve farklı kılan, yıllar sonra ilk defa Hoag tipi galaksi keşfinin yanı sıra, galaksi oluşumu ve evrimi hakkında bildiğimiz teorilere ve tahminlere meydan okuyor olmasıdır. Bu heyecan verici keşif, Dünya ve Türkiye basınında büyük yer almıştır. Space.com bu galaksi için türüne en az rastlanan galaksilerden biri derken, Science Alert yepyeni bir galaksi türü diye okuyucularına duyurmuştur. Popüler basında, bu olağan dışı galaksiye “Burçin’in Galaksisi (Burcin’s Galaxy)” adı verildi.

HEYKELİ DİKİLDİ

Astrofizikçi Burçin Mutlu Pakdil'in heykeli, dünyada yaptığı çalışmalarla takdir edilen 10 önemli bilim kadının arasında yer aldı. Pakdil'in heykeli Teksas'daki Dallas North Park Center'da sergilenmeye başladı. Pakdil bu durumu sosyal medya hesabından da paylaşırken çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Pakdil'i tebrik ederek başarı dileklerini iletti