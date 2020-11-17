Burçları kim buldu? Hangi uygarlık burçları buldu

Burçların Geçmişi

Tarihte pek çok toplum, başta felaketler olmak üzere göksel olayları gözlemleyerek tahminlerin yapıldığını gözlemlemiştir. İlk yazılı örnek Mezopotamya'daki Asur ve Babil medeniyetidir. Bugün Batı'da var olan astrolojik sistem, antik Yunanistan'da ortaya çıkmıştır. Büyük İskender'in zamanına kadar, antik Yunan gökyüzü çalışmaları, yeryüzünde meydana gelen olayların açıklamalarını ve tahminlerini içermiyordu. Gelecek için tahminler, gök cisimlerinin havayı etkilediği görüşünü içeriyordu. Daha sonra Mezopotamya uygarlığının etkisiyle astroloji ve astronomi antik Yunanistan'da ortaya çıkmaya başladı.

Astroloji ilk olarak Mezopotamya'da, gezegenlerin insan kaderini etkileyen güçlü tanrılar olduğuna inanılan MÖ 2500'de yazılı tarihte ortaya çıktı. Bu ilk astrologlar gökyüzünü yakından gözlemlemeye ve geceleri parıldayan, görkemli sessizliğinde gördüklerini düzenli olarak yazmaya başladılar. Astroloji danışmanları, kraliyet ailesine hükumet yönetimi konusunda tavsiyelerde bulundu ve Mezopotamya tarihinin başlangıcında astroloji bir "kraliyet sanatı" olarak kabul edildi.

Eski Yunanlılar, Mezopotamya astrolojik kehanetini kendi mitolojileri ve yeni geometri bilimiyle birleştirerek burçlara dayalı kişisel bir astroloji geliştirdiler. Yunancada "zodiacos kyklos" veya "hayvanlar çemberi" anlamına gelen bu kuşak, bir yıl boyunca Güneş'in eliptik yörüngesinin her iki yanında gökyüzünü dokuz derece kaplıyor.

Zodyak - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık - her biri bir hayvanla sembolize edilen ve yılı tanımlayan on iki kısma ayrılmıştır. Böylece Yunanlılar, cennetin yaşamları üzerindeki etkisini merak eden insanlara tavsiyelerde bulunmak için astrolojiyi kullanarak bir burç oluşturdular.

Batı Astrolojisi ve Burçlar

Batı astrolojisinin takım yıldızlarla ilgisi yoktur. Bununla birlikte, Hint astrolojisi vardır. Hint astrolojisi takımyıldızlara dayanır. Ancak bu astroloji Batı'da (Hristiyan dünyasında) karakter analizinde gözlemlenen tutarsızlık nedeniyle kabul edilmemiştir. Hint astrolojisi ile Batı astrolojisi arasında yaklaşık 23,5 derece kayma vardır. Örneğin, 31 Mart'ta doğan bir kişinin Güneşi (burç olarak bildiği aslında Güneş burcudur) yaklaşık 10 derece Koç iken, Hint astrolojisinde 23,5 derece geri çekildiğinde Koç burcuna sahip bir kişi Batılı astrologlar tarafından tutarlı olarak kabul edilmeyen Balıktır.

Aslında Batı (Hıristiyan) astrolojisi Arap astrolojisine dayanır. Göksel konumun matematiğini ilk geliştirenler Müslüman Araplardır. Trigonometri, Arap bilim adamlarından Batı dünyasına geçmiştir. Günümüzde kullanılan uzay matematiğinin en önemli köşe taşları Müslüman alimler tarafından keşfedilmiş ve daha sonra Hristiyanlar bu bilgiyi alıp derlemiştir.

Osmanlı Döneminde Astroloji

Osmanlı döneminin klasik eserlerinden 1427 yılında yazılan Murad-name, 51 girişte dönemin kültürel ve sosyal yapısını sunarken, 31. madde astrolojiye ayrılmıştır. Makalede astrolog olmanın özelliklerinden, takvim hesaplamalarına, yıldızların ve gezegenlerin isimlerine ve niteliklerine kadar genel olarak astroloji anlatılmıştır.

Günümüz Astrolojisi

Modern astrolojinin temelini oluşturanlar Keldanilerdir. Güneşin de diğer gezegenler ve ay gibi kendi ekseni etrafında döndüğünü fark eden Keldaniler, Sümer burcunda 18 - Venüs döngüsü yaklaşık 18 ay sürer - burç sayısını 12'ye düşürdü. 30 derece. Bu yeni zodyakta Keldaniler yıldızlara yeni isimler vermiş ve bugün kullanılan burç sistemi ortaya çıkmıştır. Keldani astrolojisi aynı zamanda günümüz Yunan ve Roma astrolojisinin başlangıcı olarak kabul edilir.