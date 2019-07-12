Burcu Bakdur kimdir? Birçok kişi internette bu soruyu aratıyor. Bir döneme damga vurmuş Youtube kanalı "Nedir?" ile hayatımıza giren Burcu Bakdur, güzelliğiyle de adından sıkça söz ettiriyor. Peki Burcu Bakdur kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

BURCU BAKDUR KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Burcu Bakdur, 14 Haziran 1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise döneminde eğitimini İstanbul’da bitirdi. Üniversite eğitimini de İstanbul’da tamamladı. Youtube üzerinde ulunan “Nedir” kanalı ile farklı bir format üzerinden sunuculuk yapmaya başladı.

Nedir kanalında daha çok bilinmeyen ve merak edilen terimler üzerine farklı anlatımı, iğneleyici sözleri ve sosyal mesajları ile öne çıkan Burcu Bakdur, bir dönem Amerika’da yaşamış ve kısa bir evlilik yaşamış olmasına karşın yaşamına Türkiye’de devam etmektedir. Sunucunun ilerleyen dönemde çok daha etkin işlere imza atması beklenirken Nedir kanalı ile oldukça başarılı bir iş çıkarmaktadır.

Paylaşmış olduğu videoların arasından en çok izlenilen ve beğenilen Cem Yılmazile birlikte açıklamasını yapmış olduğu Klişe Nedir? isimli video olmuştur.

BURCU BAKDUR - HAM

Burcu Bakdur'un Ham adından bir de kitabı bulunmaktadır. Ham kitabının arka kapağında şunlar yazmaktadır:

Bu kitap, yaralı parmaklarını ve kalbini kaleminin ucuyla iyileştirmeye çalışan bir kadının içinden dökülenlerin altına seriliverdi. Büyük bir nezaketle kelimeleri bir bir topladı, birleştirdi, sayfalarına yerleştirdi, içimi dışıma çıkarttı… Şimdi ben içimi tekrar doldururken, sizler de dışarı çıkarırsınız içinizi belki, böylece hiçbir şey içinizde ukde kalmaz.

Çocuk sesleri var, kuş sesleri

yok da kanat çırpınışları var...