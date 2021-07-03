Burcu Biricik fit vücuduyla tatildeki turistlere taş çıkardı!

Kanal D’nin büyük beğeniyle izleyiciyi ekrana kilitleyen dizisi “Camdaki Kız”ın Nalan’ı Burcu Biricik, dizinin sezon finali yapmasının ardından kendini arkadaşlarıyla birlikte tatile attı. Tatilde objektiflere yakalanan güzel oyuncu, meslektaşları olan Aydan Taş ve Ecem Özkaya ile kız kıza tatil keyfi sürüyor.

"KORSESİZ BİLE FİT DURUYOR!"

Arkadaşlarıyla Bodrum'da denizin tadını çıkaran 32 yaşındaki güzel oyuncunun fit vücudu takipçilerinin beğenisini topladı, haber sitelerinde yayınlanan bikini ve mayolu fotoğraflarına yorum yapan takipçileri dizide annesinin sürekli korse giyindirdiği Biricik'e "Korsesiz bile fit duruyorsun" , "Dizide ki gibi yemiyor musun doğru söyle" gibi komik yorumlarda bulundular.

GÜNEŞ NEREDE YOKSA, BURCU ORADA

Tatil boyunca güneşe çıkmamaya özen gösteren güzel oyuncunun bu hassasiyeti gözlerden kaçmadı. Güneşten sürekli kaçan Biricik'in rol aldığı dizideki karakter için bronzlaşmak istemediği düşünülüyor.