Burcu Esmersoy'dan talihsiz kaza eline kaynar su döküldü

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy önceki gün bir tanıtımda görüntülendi.

Elindeki yanık izi dikkat çeken sunucu 'Nasıl oldu' sorusuna karşılık 'Nazar değdi diyelim' dedi. Isıtıcıda kaynattığı suyu sıcak su torbasına doldurmak isterken elini yaptığını söyleyen Esmersoy 'Torbanın ağzı çok darmış, kaynar suyu komple elimin üzerine döktüm' dedi. Burcu Esmersoy elindeki yanığın görüntülenmemesi için çaba sarf etti.