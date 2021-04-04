Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Arda ile Omuz Omuza'nın konuğu Burcu Kara oldu. Kara'nın, sevilen programa konuk olmasının ardından, hayatı ile ilgili internette arama yapılmaya başlandı. Peki Burcu Kara kimdir? Nereli, kaç yaşında? Burcu Kara kiminle evli? İşte yanıtlar...

BURCU KARA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Hakkında merak edilenlerin bulunduğu Burcu Kara sinema ve dizi oyuncusudur. Öğrenimini Eskişehir'de tamamlayan Kara, aynı zamanda yerel kanallarda sunuculuk yapmıştır. Üniversite yıllarında edindiği ekran deneyimi, güzel bir kariyer imkanı sunmuştur. 1 Mart 1980 yılında Bursa'da doğan Burcu Kara, başarılı bir öğrencilik dönemi geçirmiştir. Anne babası öğretmen olan Kara, okula erken başlamış ve 16 yaşında üniversite sıraları ile tanışmıştır. 20 yaşında üniversiteyi bitiren Kara, 2000 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

ÜNİVERSİTE YILLARINDA SPİKERLİĞE BAŞLADI

Üniversite yıllarında yerel kanallarda çalışan Kara, bu mesleğe ilgi duymaya başlamıştır. Diksiyon ve spikerlik kurslarında eğitim gören Kara, Olay TV'de program sunmasının ardından Kanal D'de çalışma fırsatını yakaladı ve 2002 yılında "Haber Spikeri" olarak haberleri sunmaya başladı. Bursa kariyerini bırakan Kara, İstanbul'a yerleşerek Radyo D ve Radyo Foreks'te de haber spikerliğine başlamıştır.

Ekran deneyimi Kara'ya oyunculuğun da kapılarını aralamıştır. Şahika Tekand'da oyunculuk dersleri alan güzel isim kısa bir süre sonra Haziran Gecesi'nde "Duygu" karakterini canlandırma fırsatını yakaladı. Daha sonra O Şimdi Mahkum filminde spiker kız ve Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu filminde Prenses Maya karakteriyle izleyiciyle buluştu.

Kara program sunuculukları da yapmıştır. 2005 yılında "Cinesinema" programı ve 2007 yılında Show Max kanalında "Burcuyla" programının sunuculuğunu üstlendi. Kara ayrıca "Güllü"nün tiyatro versiyonunda Kerem Alışık ile başrolleri paylaştı. Elveda Derken dizisinde ise "Zeynep" rolünü canlandırdı ve İpsiz Recep adlı yapımda da rol aldı.

BURCU KARA KİMİNLE EVLİ?

Hayatını 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Buğra Gülsoy ile birleştirmiştir. Ancak güzel oyuncunun bu evliliği kısa sürdü ve 2012 yılında evliliklerini sonlandırdılar. Burcu Kara şu an yönetmen Fırat Doğu Parlak ile evlidir. 2016 yılında yeniden dünya evine giren güzel oyuncunun Ali Çınar Parlak isminde oğlu bir oğlu vardır.