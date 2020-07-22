Burcu Kara'nın koronavirüse karşı karavan önlemi!

Güzel oyuncu Burcu Kara, eşi Fırat Parlak ve oğlu Ali Çınar ile birlikte karavan tatiline çıktı. Doğal yaşama ve doğaya olan sevgisiyle bilinen Burcu Kara, salgın sürecinde tedbirlere uyarak tatil planında karavanı tercih etti.

Karavanı satın aldığını ve artık bu şekilde tatile çıkacağını sosyal medyadan takipçilerine duyuran oyuncu, yıllardır hayalini kurduğu karavan yaşamının tadını eşi Fırat Parlak ve oğlu Ali Çınar ile birlikte çıkardı.

Bundan iki hafta önce tatiline başlayan güzel oyuncu ailesiyle beraber, karavanın rotasını Ege'ye çevirerek şimdiye kadar önce Cunda adası sonra Ören olmak üzere iki farklı tatil beldesinde konakladı.

Sosyal medya hesaplarından karavan paylaşımları yapan Kara, "Bir çılgınlık yapıp karavan almış olabiliriz. Böyle bir süreç yaşadıktan sonra hayallerimizi ertelemeyelim dedik. Bakalım ne maceralar yaşıcaz. Takipte kalın" dedi.

BURCU KARA KİMDİR?

Burcu Kara, 1 Mart 1980 tarihinde Bursa’da doğmuştur. Ailesinin ilk çocuğu olmasıyla birlikte anne ve babasının öğretmenlik yapmasından dolayı ilkokula 4,5 yaşında başladı ve 9 yaşında ilkokulu bitirdi.16 yaşında başladığı Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Eskişehir’de okurken aynı zamanda yerel kanallarda da sunuculuk yaptı. Sonra Bursa´ya dönerek, kendi mesleği olan Yatırım uzmanlığı yaparken konuşmasını düzeltmek için diksiyon kursuna devam etti, bunun için İstanbul´a gidip gelmeye başladı. Olay TV´de program sunmasının ardından Kanal D´de çalışma fırsatını yakaladı, bir süre muhabir olarak çalıştıktan sonra 2002 yılında Kanal D’de haber spikerliği yapmaya başladı. Bursa´daki kariyerini ve ailesini bırakarak İstanbul´a yerleşti. Radyo D ve Radyo Foreks´te de haber spikerliği yaptı. Bir süre Şahika Tekand´da oyunculuk dersleri ve şan dersleri aldı.2005 yılında Cine 5 kanalında “Cinesinema” programını sundu, 2007 yılında Show Max kanalında “Burcuyla” programının sunuculuğunu üstlendi.“Haziran Gecesi” dizisinde, “O Şimdi Mahkum” ve “Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu” filmlerinde görev aldı. “Elveda Derken” ve “İpsiz Recep” dizilerinde rol almıştır.2007 yılında Sadri Alışık Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu Atıf Yılmaz eseri “Güllü”nün tiyatro versiyonunda Kerem Alışık ile başrolleri paylaştı.Burcu Kara, oyuncu Buğra Gülsoy ile 22 Temmuz 2011 tarihinde evlendi, 02 Ağustos 2012 tarihinde de boşandı.Burcu Kara, 1 yıldır birlikte olduğu yönetmen Fırat Doğu Parlak ile 19 Şubat 2016 tarihinde Belçika'nın başşehri Brüksel’de evlendi. Ali Çınar Parlak (d.2017) adında bir oğlu vardır.