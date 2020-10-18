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Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl ayrıldı mı?

Müzisyen Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, Aralık 2018'de evlenmiş ve 9 ay süren evliliklerinin ardından tekrar barışmış ve aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak ünlü çiftten sevenlerine yine üzücü haber geldi.

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl ayrıldı mı?

Eylül 2019’da boşanıp 20 gün sonra yeniden bir araya gelen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı yine ayrıldı. Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakan çiftin kısa bir süre önce evleri ayırdıkları ve ilişkilerini tekrar gözden geçirecekleri öğrenildi. 

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl ayrıldı mı?

Son dönemde tekrardan evlenecekleri yönünde haberleri çıkan çiftten, bir ayrılık haberi daha geldi.

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl ayrıldı mı?

Akçıl ve Kıratlı'nın yollarını ayırdığı konuşuluyor. İkili, sosyal medya hesaplarından da birbirlerini sildi.

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl ayrıldı mı?

Şarkıcı, iki gün önce Burcu Kıratlı ile ilgili sorulara "Konuşmuyoruz arkadaşlar" yanıtını vermişti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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