Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl ayrıldı mı?

Eylül 2019’da boşanıp 20 gün sonra yeniden bir araya gelen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı yine ayrıldı. Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakan çiftin kısa bir süre önce evleri ayırdıkları ve ilişkilerini tekrar gözden geçirecekleri öğrenildi.

Son dönemde tekrardan evlenecekleri yönünde haberleri çıkan çiftten, bir ayrılık haberi daha geldi.

Akçıl ve Kıratlı'nın yollarını ayırdığı konuşuluyor. İkili, sosyal medya hesaplarından da birbirlerini sildi.

Şarkıcı, iki gün önce Burcu Kıratlı ile ilgili sorulara "Konuşmuyoruz arkadaşlar" yanıtını vermişti.