Ekranların sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'da Ozan karakterine hayat veren İlhan Şen ve Esra'yı canlandıran Burcu Özberk'in arasındaki çekim izleyiciler tarafından fark ediliyor ve iki oyuncu birbirlerine oldukça yakıştırılıyor. Aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmesinin ardından bu iddiaların gerçekliği sevenleri tarafından merak ediliyor. Biz de bunun üzerine haberimizde Burcu Özberk - İlhan Şen sevgili mi? Burcu Özberk ve İlhan Şen aşk mı yaşıyor, birlikte mi? sorularının yanıtlarına yer verdik. İşte detaylar...

BURCU ÖZBERK - İLHAN ŞEN SEVGİLİ Mİ? BURCU ÖZBERK VE İLHAN ŞEN AŞK MI YAŞIYOR, BİRLİKTE Mİ?

Aşk Mantık İntikam dizisinde başrolü paylaşan Burcu Özberk ve İlhan Şen izleyici tarafından birbirlerine oldukça yakıştırılıyor. 31 yaşındaki güzel oyuncu ve 34 yaşındaki yakışıklı oyuncunun aşk yaşadıkları iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Bu iddiaları güçlendirecek bir hamle ise İlhan Şen'den geldi. Şen, partneri Burcu Özberk ile çekildiği kareyi Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Şen'in fotoğrafın detayına beyaz kalp iliştirmesi ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Paylaşımın ardından kuvvetlenen iddialara ise ikiliden henüz bir yanıt gelmedi.

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk, 1990 yılında Ankara'da doğmuştur. Hacettepe ÜniversitesiAnkara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Burcu Özberk, “Muhteşem Yüzyıl” adlı diziye 50. Bölümde Pargalı İbrahim Paşa ve Hatice Sultan'ın kızı Huricihan Sultan rolü ile katılmıştır.

Burcu Özberk Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

İLHAN ŞEN KİMDİR?

34 yaşındaki İlhan Şen, 19 Aralık 1987 yılında Bulgaristan’da doğdu. İlhan Şen ailesi ile birlikte 2 yaşında iken İstanbul'a yerleşti. İlköğretim ve Ortaokulu İstanbul'da tamamlamış ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. 2008 yılında katıldığı Türkiye'nin en iyi model yarışmasında finalist oldu ancak En İyi Mayo Modeli seçildi. 2009 yılında ise Türkiye'nin En İyi Modeli seçildi.

İlhan Şen kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Seni Çok Bekledim Erol