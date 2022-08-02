Burdur Gölü'nde korkutan görüntü! Sıcaklığın da etkisiyle iyice arttı!

Burdur Gölü'nde meydana gelen alg patlaması endişeye neden oldu. Alg patlamasına bağlı gölün renginin yeşile döndüğü halk plajı havadan görüntülendi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Burdur Gölü'nde korkutan görüntü! Sıcaklığın da etkisiyle iyice arttı!

Burdur Gölü'nde yaşanan alg patlaması nedeniyle kıyıya yakın bölgelerde suyun rengi değişti ve etrafı kötü koku sardı. Artan sıcaklık nedeniyle gölün suyunun ısınmasıyla açığa çıkan alg patlaması Burdur Gölü'nün rengini kahverengi ve yeşile dönüştürdü.

ALG PATLAMASI YAŞANDI

Suyun üzerinde görünür hale gelen alg patlamasına bağlı yosunlaşma, Burdur Gölü'nde belirli dönemlerde yaşanıyor.

Alg patlamasına bağlı gölün renginin yeşile döndüğü halk plajı mevkisi havadan görüntülendi.

Burdur Gölü'nde korkutan görüntü! Sıcaklığın da etkisiyle iyice arttı!

"BURAYA HİÇ KİMSE GELMEZ"

Hollanda'dan tatile gelen Serpil Çoban da gölün bulunduğu doğanın güzel olduğunu ancak alg patlaması nedeniyle çevreye kötü koku yayıldığını söyledi.

Burdur Gölü'nde korkutan görüntü! Sıcaklığın da etkisiyle iyice arttı!

Bülent Doğan da suyun üzerinde kirlilik gördüklerini belirterek, "Koku burnumuza çok kötü ve ağır geliyor. Buna bir çözüm bulunması lazım. Böyle giderse buraya hiç kimse gelmez." dedi.

(AA)

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