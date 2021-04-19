Burdur Yeşilova Belediyesi hangi partinin? Belediye Başkanı kim? Burdur'ın Yeşilova ilçesinin hangi partiye bağlı olduğu merak konusu oldu. Peki Burdur Yeşilova Belediyesi hangi partinin? Belediye Başkanı kim? tüm soruların yanıtını haberimizde derledik...

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İçişleri Bakanlığı, hizmet pasaportu ile yurt dışına çıkan ve geri dönmeyen vatandaşların olduğu gerekçesiyle 6 belediye hakkında soruşturma başlattı. Söz konusu 6 Belediye arasında Burdur Yeşilova Belediyesi de bulunuyor. BURDUR YEŞİLOVA BELEDİYESİ HANGİ PARTİNİN? Burdur'un Yeşilova ilçesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yönetilmektedir. 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde CHP adayı Mümtaz Şenel, oyların yüzde 50,53'ünü alarak birinci seçilmiştir. BELEDİYE BAŞKANI KİM? Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şeneldir. YEŞİLOVA BELEDİYE BAŞKANI MÜMTAZ ŞENEL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? 1952 Burdur, Yeşilova doğumlu Mümtaz Şenel 69 yaşındadır. İlkokul eğitimini Çaltepe İlkokulunda, orta öğrenimini Yeşilova Ortaokulunda, lise öğrenimini Akşehir Öğretmen Okulunda tamamlamıştır.1988 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Ön lisans Programını,1990 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yöneticiliği Denetçiliği lisans programından mezun olmuştur. Haberin devamı için aşağıdaki linke tıklayınız... Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel kimdir, kaç yaşında, nereli? mümtaz şenelburduryeşilova belediyesi