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Burdur’da feci kaza! 8 kişi yaralandı

Burdur'da, taksi ve otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, 8 kişi yaralandı. Ayrıca taksi şoförüne, koronavirüs tedbirlerine uymayarak, fazla yolcu aldığı için para cezası uygulandı.

Burdur’da feci kaza! 8 kişi yaralandı

 Öğle saatlerinde gerçekleşen kaza, Atatürk Caddesi ile Şehit Teğmen Hasan Diker Caddesi kavşağında meydana geldi. Mehmet Özcan'ın (55) kullandığı 15 T 088 plakalı taksi ile Aysu Arlı (22) yönetimindeki 15 AS 251 plakalı otomobil çarpıştı.

Burdur’da feci kaza! 8 kişi yaralandı

Kazada taksi, yan yatarken, şoför Mehmet Özcan ile yolcular Mücella Sürücü (20), Şeyma Sürücü (24), Asude Sürücü (17), Dilara Özek (19) ve otomobil sürücüsü Aysu Arlı ile yanındaki Gül Ayşe Arlı (81), Hatice Arlı (52) yaralandı.

Burdur’da feci kaza! 8 kişi yaralandı

Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kaza sonrası araçlar, otoparka çekildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan taksi şoförüne, koronavirüs tedbirlerine uymayarak, fazla yolcu aldığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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