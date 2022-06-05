Burdur'da sağanak yağış kötü vurdu! 30 evi su bastı: Ölü ve yaralılar var!Manisa'da can pazarı! Araçlar tanınmaz halde! Korkunç kazada 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralıMeteoroloji'den üst üste uyarılar! Tüm tedbirlerinizi alın! 10 ilde kuvvetli sağanak, toz taşınımı, kuvvetli rüzgar...Zebani ne demek, TDK'ya göre Zebani kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?TikTok fenomeni Mika Raun iyice arsızlığı ele aldı! "Bir gözüm Allah'a bir gözüm y.....a bakıyor!"Son dakika! UEFA Uluslar Ligi: Türkiye, Fareo Adaları yenmedi, yedi! 4- 0 skorla mücadele tamamlandı!LGS sınavına girerken okunacak en etkili dua 2022 | LGS başarı duası, LGS öncesi duaHazine ve Maliye Bakanı Nebati'den 'ekonomi' açıklaması: Tüm zorluklara rağmen ekonomi güçlü ve dengeli büyüyor!Son dakika! Bakan Koca duyurdu! İstanbul'da Maymun Çiçeği vakası alarmında sonuçlar çıktı!4 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 4 Haziran 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Burdur'da sağanak yağış kötü vurdu! 30 evi su bastı: Ölü ve yaralılar var!

Burdur'da sağanak yağış kötü vurdu! 30 evi su bastı: Ölü ve yaralılar var!

Burdur şehir merkezinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yaşanan su baskınlarında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Burdur'da sağanak yağış kötü vurdu! 30 evi su bastı: Ölü ve yaralılar var!

Burdur akşam saatlerinde yaşayan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu.

Olayda Aydınlıkevler Mahallesi Umut Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katını su bastı. Ekipler tarafından kontrol edilen adreste yaşayan engelli kız Vesile Doğtaş (53) hayatını kaybederken, annesi Fatma Doğtaş(79) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Fatma Doğtaş tedavisinin ardından taburcu edildi.

Burdur'da sağanak yağış kötü vurdu! 30 evi su bastı: Ölü ve yaralılar var!

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Kriz merkezinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren ve Burdur- Karamanlı kara yolu Çendik mevkisinde heyelan ve su baskını nedeniyle yolun tek taraflı trafiğe katıldığını belirten Burdur valisi Ali Arslantaş, “Maalesef bir vatandaşımız vefat etti, kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. 3 vatandaşımız yaralandı, tedavileri tamamlandı çok şükür hastaneden taburcu olmaları sağlandı.” dedi.

Burdur'da sağanak yağış kötü vurdu! 30 evi su bastı: Ölü ve yaralılar var!

Metrekareye 25 litre yağış düştüğünü vurgulayan Arslantaş meteorolojik verilere göre yarın öğleden sonra yağışın aynı şekilde devam edeceği bilgisini verdi.

Burdur'da sağanak yağış kötü vurdu! 30 evi su bastı: Ölü ve yaralılar var!​​​​​​​

Su baskınlarına 25 araç ve 77 personel ile müdahale edildiğini aktaran Vali Arslantaş şöyle devam etti: “Su baskınından dolayı evlerinde kalamayacak vatandaşların barınacakları yerleri hazırladık. Kimseyi sokakta bırakmayacağız. Hasar tespit çalışmalarına da acilen başlıyoruz. Vatandaşımızın bir yumurtası dahi kırılmış olsa onu yerine koyacak bir hasar tespitini detaylı olarak sürdürüyoruz. Karamanlı Bademli köyünde 3 ev ve 6 ahırı su bastı. Vefat eden vatandaşımız bedensel ve zihinsel engelli. Annesinin hayati tehlikesi görülmüyor ve tedavisinin ardından taburcu edildi.”

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT