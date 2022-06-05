Burdur'da sağanak yağış kötü vurdu! 30 evi su bastı: Ölü ve yaralılar var!​​​​​​​

Burdur akşam saatlerinde yaşayan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu.

Olayda Aydınlıkevler Mahallesi Umut Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katını su bastı. Ekipler tarafından kontrol edilen adreste yaşayan engelli kız Vesile Doğtaş (53) hayatını kaybederken, annesi Fatma Doğtaş(79) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Fatma Doğtaş tedavisinin ardından taburcu edildi.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Kriz merkezinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren ve Burdur- Karamanlı kara yolu Çendik mevkisinde heyelan ve su baskını nedeniyle yolun tek taraflı trafiğe katıldığını belirten Burdur valisi Ali Arslantaş, “Maalesef bir vatandaşımız vefat etti, kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. 3 vatandaşımız yaralandı, tedavileri tamamlandı çok şükür hastaneden taburcu olmaları sağlandı.” dedi.

Metrekareye 25 litre yağış düştüğünü vurgulayan Arslantaş meteorolojik verilere göre yarın öğleden sonra yağışın aynı şekilde devam edeceği bilgisini verdi.

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Su baskınlarına 25 araç ve 77 personel ile müdahale edildiğini aktaran Vali Arslantaş şöyle devam etti: “Su baskınından dolayı evlerinde kalamayacak vatandaşların barınacakları yerleri hazırladık. Kimseyi sokakta bırakmayacağız. Hasar tespit çalışmalarına da acilen başlıyoruz. Vatandaşımızın bir yumurtası dahi kırılmış olsa onu yerine koyacak bir hasar tespitini detaylı olarak sürdürüyoruz. Karamanlı Bademli köyünde 3 ev ve 6 ahırı su bastı. Vefat eden vatandaşımız bedensel ve zihinsel engelli. Annesinin hayati tehlikesi görülmüyor ve tedavisinin ardından taburcu edildi.”