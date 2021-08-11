Burdur'un Bucak ilçesinde yangın!

Burdur'un Bucak ilçesinde Çoban pınar köyü Kumyeri Mahallesi'nde, saat 12.00 civarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın şiddetlenmesiyle Karaağaç Mahallesi'ne ardından Narağacı Mahallesi'ne sıçrarken etraftaki evler apar topar boşaltıldı.

BÖLGE HALKI DESTEK VERİYOR

Alevler şiddetini arttırırken evler boşaltıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangını helikopter, arazöz ve vatandaşın araçlarıyla söndürmeye çalıştı. Bölge halkı duruma kayıtsız kalmamakla birlikte, ekiplerle iş birliği yapıp yangına müdahale etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde son durumu değerlendirdi. Pakdemirli'nin açıklaması şöyle;

"YANGINLARI SIFIRLAYACAĞIZ"

"15. gün... 15. gün diyoruz Köyceğiz yangınını bitirdikten sonra yangınları sıfırlayacağız. Bu sezon içinde başka yangın çıkmayacak mı, elbette çıkan. Ama bunu bir milat olarak kabul edip artık normalize olduk. Günlük çıkan yangınlarla günlük mücadele edilecek, en fazla birkaç gün içinde çözülebilecek yangınlarla karşı karşıya geleceğiz diye düşünüyoruz. Birkaç gün içinde çıkan çok büyük yangınlarla mücadelemizin sonuna doğru geliyoruz.

53 ilde, 288 orman yangınıyla mücadele gerşekleşirdik, 285'ini kontrol altına aldık. 3 ilde 3 yangın var. Muğla Köyceğiz, Burdur Bucak yangını (gün içinde çıktı), Antalya Manavgat'ta gün içinde yangın meydana geldi.

"ÇALIŞMALAR OLUMLUYA DOĞRU GİDİYOR"

Köyceğiz orman yangınının yerleşim yerlerine tehdidini ortadan kaldırdık. Hava ve kara araçlarıyla müdahale ediyoruz. Sonuna doğru geliyoruz gibi gözüküyor. Sabah saatleri itibarıyla yangındaki alevlenmeler neredeyse yoktu. Bazı tüten noktalar vardı... Şu an çalışmalar sürüyor, olumluya doğru gidiyor.

Manavgat yangını: Sarılar Mahallesi... Maalesef tehlike arz ediyor ama yavaşlama eğilimine girdi. Burdur Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var. Bu bölgeye bir genel müdür yardımcımızı sevk ettik. Yeterince uçak, helikopter vs. yapılarak mücadeleye başlandı."