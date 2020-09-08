Burdur'un neyi meşhur? Burdur'da ne yenir? Gezilecek yerler...

Akdeniz'in en güzel illerinden birisi olan Burdur'un yaklaşık olarak 270 bin nüfusu bulunuyor. Batı ve Orta Anadoluyu Akdeniz'e bağlayan Burdur, böylelikle tarih boyunca birçok farklı uygarlığın geçiş yolu üzerinde bulunmuştur. İçerisinde birçok doğal güzellik ve yöresel lezzetlerin bulunduğu Burdur'da ne yenir? Neyi meşhur? Gezilecek yerleri... Detaylar haberimizde...

BURDUR'UN NEYİ MEŞHUR? BURDUR'DA NE YENİR?

Mürdümek Aşı

Soğan, salça ve tereyağı ile hazırlanan Mürdümek Aşı, Burdur'un bir bölgesinde yetişen mercimek benzeri Mürdümek ile yapılıyor. Bu çorba, her mevsim Burdur sofralarında yerini alan yöresel bir lezzet.

Burdur Testi Kebabı

Et yemekleri ile de ünlü olan Burdur'da koyun etinin yağlı kaburga kısmından yapılan lezzetli yemek, testi içinde yapılıyor. Burdur'a yolu düşen herkesin Burdur Testi Kebabını denemesi gerekiyor.

Burdur Şiş

İçine tuzdan başka bir baharatın girmediği Burdur Şiş, kuzu veya keçi eti ile yapılıyor.

Dirmil Kebabı

Kömür üzerinde 3 saat pişirilerek hazırlanan Dirmil Kebabı, Burdur'un en lezzetli ve yapımı en zor yiyeceklerinden birisidir.

BURDUR'DA GEZİLECEK YERLER

Burdur Müzesi

Burdur Müzesi, Burdur şehir merkezinde 57binden fazla arkeoolojik ve etnoğrafik eserin sergilendiği müzedir. 1969 yılında ziyarete açılmıştır. Bulguroğlu Mederesesi'nin kütüphane binasında ve bu tarihi bina ile aynı mimari görünümü taşıyan yeni ek binalarda hizmet vermektedir.

Saat Kulesi

Burdur Saat Kulesi, Burdur ilinin Merkez ilçesinde bulunan saat kulesi. 1830 ya da 1836 yılında dikilen orijinal kule 1914 yılındaki deprem sırasında yıkılmış ve mevcut kule 1937 yılında aynı noktada yeniden inşa edilmiştir.

Taş Oda Konağı Etnografya Müzesi

Taş Oda Konağı 17. yy'dan kalma Osmanlı sivil mimarisinin ve Türk-İslam eserlerinin örneklerinden biridir. Bina iki katlıdır. Birinci kat taş, ikinci kat ise kerpiç ve ahşap yapı malzemesi kullanılarak inşa edilmiştir.