Burhanettin Duran kimdir? Kaç yaşında, nereli? Burhanettin Duran'ın biyografisi

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BURHANETTİN DURAN KİMDİR?

Burhanettin Duran, İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü eski öğretim üyesidir. Eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Duran'ın yeğenidir

Burhanettin Duran, 1971 yılında Sakarya Adapazarı'nda doğdu. Duran, Sakarya'da lise eğitimini Adapazarı İmam Hatip Okulu'nda devam etti ve 1989 yılında mezun oldu. 1991 yılında Atilla Arkan ve Kadir Ardıç gibi diğer mezunlarla birlikte Sakarya İmam-Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği'ni (SİMDER) (Sakarya İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği) kurdu.

BURHANETTİN DURAN'IN BİYOGRAFİSİ

Duran, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 1994 yılında Bilkent Üniversitesi'nde "Kenan Evren ve Turgut Özal'ın seküler Kavramsallaştırmaları: Karşılaştırmalı Bir Perspektif"[3] başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Duran doktora derecesini aldı. Aynı üniversiteden "Türkiye'de İslamcı Siyasal Düşüncenin İmparatorluktan Erken Cumhuriyete Dönüşümü (1908-1960): Necip Fazıl Kısakürek'in Siyasi Fikirleri"[4] başlıklı doktora tezini 2000 yılında tamamladı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Bilkent'te araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Duran, 1993-2001 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Duran, 2001-2009 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2006 yılında Sakarya Üniversitesi'nde doçent oldu. 2006–2009 yılları arasında Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

2003 yılında Duran, meslektaşları ile Sakarya Üniversitesi'nde Bilgi Evi adı altında eğitim ve kültürel faaliyetlere odaklanan bir sivil toplum örgütü kurdu. 2006 yılında Sakarya Bilgi Kültür Merkezi olarak ismi değiştirildi.

Duran, 2009 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'ne geçti. Burada Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 2010-2011'de George Mason Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak bulundu. 2013 yılında SETA'nın İstanbul şubesinin genel koordinatörlüğüne atandı. Duran, SETA'nın İstanbul ofisinin ilk koordinatörüydü ve yerine Fahrettin Altun getirildi. Duran, 2014 yılında Ankara'ya taşındı ve SETA'nın genel koordinatörü oldu.