Burhaniye atık pil toplama kampanyası tamamlandı

Atık Pillerin diğer atıklardan ayrı toplanması konusunda öğrencilerde bilinç oluşturmak amacı ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası sonuçlandı. Balıkesir genelinde yapılan kampanyada en çok atık pil toplayan okullara ödülleri verildi. Şehit Yılmaz Kobak İlkokulu, Balıkesir genelinde 2'nci olarak Burhaniye adına dereceye girmeyi başardı. Kampanya da gösterdikleri başarıdan dolayı Okul Müdürü Veli Çinkilıç'a teşekkür belgesi verildi. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler imzalı Teşekkür Belgesi Başkan Yardımcısı Murat Yazgan tarafından okul müdürüne takdim edildi. Okul ayrıca TAP tarafından da futbol, basketbol ve hentbol toplarıyla ödüllendirildi. Kampanyaya olan duyarlılıkları için başta okul yönetimi olmak üzere tüm öğrencilere teşekkür eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Çevreye hep birlikte sahip çıkmalı ve havamızın, toprağımızın, suyumuzun değerini bilemeliyiz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak için bu tür projeleri her zaman desteklemeye dem edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı