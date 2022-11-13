Burhaniyeli öğrencilerden çevre kirliliği için örnek davranış

Çevre kirliliğini artığı şu günlerde Burhaniye'de özel okul öğrencileri diğer öğrenci arkadaşlarının aksine tatil yapmayarak örnek bir davranış düzenleyerek sahilde poşetler dolusu çöp topladılar.

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Burhaniyeli öğrencilerden çevre kirliliği için örnek davranış

Günden güne çevre kirliliğinin artığı dünyada, ülkemizden sevindirici ve bir o kadarda örnek davranış haberi geldi. Burhaniye'de özel okul öğrencileri diğer öğrenci arkadaşlarının aksine tatil gün tatil yapmayarak hafta sonu sahilde temizlik yaptı. Sosyal Etkinlik ve Tasarım Kulübü öğretmeni Şehra Çetin ve Yeşil Dünya Kulübü öğretmeni Aslı Seren Güngör'ün öncülüğünde yapılan etkinlikle öğrenciler poşetler dolusu çöp toplandı.

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ARKADAŞLARI TATİLDEYKEN ONLAR ÇÖP TOPLADI

Öğretmenlerinin eşliğinde Ören Mahallesine giden öğrenciler, sahili baştan başa temizledi. Onlarca poşet çöp toplayan öğrenciler, yerlere çöp atılmaması için vatandaşları uyarırken, etkinliklerinin devam edeceğini açıkladılar. Çevreci öğrencileri kutlayan okul müdürü Rami Çetinel, "Öğrencilerimiz öğretmenlerinin rehberliğinde Ören'de sahil temizliği yaptı. Öğrenciler, gerçekleşen etkinlikte, yaşanılan çevrenin temiz kalması yolunda topluma önderlik yaptılar. Güzel ilçemiz Burhaniye'nin daha temiz daha pak bir görünüm sağlaması için ellerinden geleni yapan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Çevre temizliği etkinlikleri devam edecek" dedi.

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