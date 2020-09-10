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Burkina Faso’da sel felaketi: 13 ölü, 19 yaralı

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da aşırı yağışın neden olduğu sel felaketi 13 kişinin ölümüne neden oldu. 19 kişinin de yaralandığı afette birçok ev zarar görürken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Burkina Faso’da sel felaketi: 13 ölü, 19 yaralı

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde en az 13 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı açıklandı. Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi.

Burkina Faso’da sel felaketi: 13 ölü, 19 yaralı

Yetkililer, ülkenin başkenti Ouagadougou başta olmak üzere çeşitli bölgelerde yaşanan sel nedeniyle en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin yaralandığını açıkladı. Hükümet yetkilisi Abdul Karim Sango, sel ve şiddetli yağmur nedeniyle çok sayıda evin zarar gördüğünü belirterek, hükümetin evsiz kalan kişiler için kamu binaların açılmasına talimat verdiğini söyledi. Sango ayrıca, maliye bakanlığının sel mağdurlarına yardım etmek için 5 milyar CFA frangı (Yaklaşık 9 milyon dolar) tahsis edeceğini söyledi.

Burkina Faso’da sel felaketi: 13 ölü, 19 yaralı

Berna Akkaya
Editör


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