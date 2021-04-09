Büro Memuru (İdari İşler) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Büro Memuru (İdari İşler) görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Günlük olarak ofis prosedürlerini gerçekleştiren, çalışanların ihtiyaç ve talepleri için idari destek sağlayan, ofis stok malzemelerinin takip ve kontrolünü yapan, raporların hazırlanması ve şirket kayıtlarının düzenlenmesi işlemlerini yapan kişidir.

Büro Memuru (İdari İşler) Maaşı Ne Kadar? 2021 Büro Memuru (İdari İşler) Maaşları

Büro Memuru (İdari İşler) maaşı ortalama aylık 3.260 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.550 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Büro Memuru (İdari İşler) İş İlanları İçin Tıklayın

Büro Memuru (İdari İşler) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ortaöğretim seviyesindeki eğitim düzeyi yeterlidir.

Büro Memuru (İdari İşler) Ne İş Yapar?

Büro Memuru (İdari İşler), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bina bakımlarının yapılması, güvenlik, temizlik, mutfak personellerinden sorumlu olarak işlemlerini yürütmek,

b) Personelin izin vb. işlemleri takip ederek işlerin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli işlemleri yürütmek,

c) Büro malzemeleri ile ilgili sarf malzemeleri stokunu kontrol etmek ve teminini sağlamak,

d) Şirket araçlarından sorumlu olmak, araçlarının lastik, bakım, yakıt gibi giderlerinin takibini yapmak, periyodik bakımlarını takip ve kontrolünü yaptırmak,

e) İşyeri ile ilgili dosyalama işemlerini yürütmek, yazışmaların ilgili birimlere iletilmesi işlemlerini yapmak,

f) Gerekli hallerde seyahat ve konaklama, transfer gibi koordinasyon ve planlamaları yapmak,

g) İşyerine ait masraflar ve ofis bütçeleri hakkında düzenli raporlar hazırlamak,

h) Gelen postaları teslim almak ve alıcıya iletmek,

i) Çalışanlar ve müşteriler tarafından firmayla ilgili gelen soruları yanıtlamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Büro Memuru (İdari İşler) Meslek Ana Grubu:

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanlarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanlarıdır.

Büro Memuru (İdari İşler) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Büro Memuru (İdari İşler) mesleğinin meslek kodu 4321.26 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Büro Memuru (İdari İşler) maaşlarına ek sizlerde Büro Memuru (İdari İşler) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.