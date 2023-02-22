Buron Humolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Buron Humolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Buron Humolli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Buron Humolli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.