Buron Humolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Buron Humolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Buron Humolli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Buron Humolli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Buron Humolli 28 Eylül 2003 tarihinde Pristina şehrinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Buron Humolli Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Apollon Larisas futbol takımında oynamaktadır. Apollon Larisas takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Buron Humolli'nin Apollon Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Buron Humolli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Buron Humolli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mart 2022 yılında NK Omis
1 Eylül 2022 yılında Ap. Larisas
Buron Humolli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Buron Humolli şuan Apollon Larisas takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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