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Bursa deprem mi oldu son dakika? 22 Ocak 2022 Cumartesi Bursa neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?

Bursa'da hissedilen bir deprem meydana gelince vatandaşlar da internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Peki Bursa deprem mi oldu son dakika? 22 Ocak 2022 Cumartesi Bursa neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?

AFAD verilerine göre Bursa ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar da internet arama motorlarında araştırma yapmaya başladılar. Bunun üzerine Bursa deprem mi oldu son dakika? 22 Ocak 2022 Cumartesi Bursa neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar... 

Bursa deprem mi oldu son dakika? 22 Ocak 2022 Cumartesi Bursa neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?

BURSA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 22 OCAK 2022 CUMARTESİ?

AFAD'ın internet sitesinde yer alan son dakika bilgisine 22 Ocak 2022 Cumartesi göre Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.31'de yerin 11.49 km altında  4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem Bursa'da da hissedildi.  

 

#Deprem
Büyüklük : 4.7 (Mw)
Yer : Dursunbey (Balikesir)
Tarih-Saat : 22.01.2022, 22:31:43 TSİ
Enlem : 39.5588 N
Boylam : 28.8130 E
Derinlik : 11.49 km
Detay : https://t.co/xjOK46k3dK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 22, 2022

 

 

BURSA NEDEN SALLANDI? KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE, NEREDE DEPREM OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 4.8 büyüklüğünde yerin 7.2 km altında kaydedildi. Deprem Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kaydedildi. Söz konusu depremi Bursa'da yaşayan vatandaşların yanı sıra İstanbul'da yaşayanlar da hissetti. 

 

 

#DEPREM
AYVACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR) https://t.co/8UOmQUGYjP
22.01.2022, 22:31:43 TSİ
Büyüklük: 4.8
Derinlik: 7.2 km#Kandilli

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 22, 2022

 

AFAD SON DEPREMLER 22 OCAK 2022 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 22 Ocak 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Bursa deprem mi oldu son dakika? 22 Ocak 2022 Cumartesi Bursa neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 22 OCAK 2022 CUMARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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